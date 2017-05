Stand: 01.05.2017 17:15 Uhr

Erste Rettungsschwimmer gehen in Stellung

Am Wochenende haben ehrenamtliche Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e.V. (DLRG) die ersten drei Wachstationen an den Küsten Schleswig-Holsteins bezogen. Ab sofort sind die Badestellen St. Peter-Ording an der Nordsee sowie Sehlendorfer Strand und Pelzerhaken an der Ostsee besetzt. Offiziell beginnt die Badesaison in zwei Wochen.

Rettungsschwimmer kommen im Norden an NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.05.2017 17:00 Uhr Die Badesaison startet in zwei Wochen - die ersten Helfer der DLRG haben bereits jetzt ihre Posten bezogen. Im Sommer werden rund 500 Rettungsschwimmer an den Stränden aufpassen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Sommer rund 500 Helfer täglich an den Stränden des Landes

Die Rettungsschwimmer werden über eine Zentrale aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt. Der Job ist beliebt: Nach Angaben der DLRG gibt es viel mehr Bewerber als Stellen. Viele der ehrenamtlichen Helfer verbringen meist zwei Wochen ihres Urlaubs an den Küsten des Landes. Neben der Unterkunft bekommen die Rettungsschwimmer in der Regel die Verpflegung gestellt. Manchmal erhalten sie sogar ein kleines Taschengeld. Im Sommer werden täglich rund 500 Ehrenamtliche die Badegäste an den schleswig-holsteinischen Küsten beaufsichtigen - von mehr als 170 Rettungstürmen aus an etwa 50 Stränden. Die Aufsicht der Badestellen im Binnenland - Seen, Flüsse und Freibäder - übernehmen unterdessen die Ortsgruppen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit rund 1.500 Helfern.

Weitere Informationen DLRG fordert mehr Schwimmbäder Die Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bemängelt, dass es zu wenig Schwimmbäder im Land gibt. Schulen und Vereine könnten Schwimmausbildung nicht mehr gewährleisten. (01.04.2017) mehr Rettungsschwimmer messen sich in Eckernförde Eigentlich schieben viele Rettungsschwimmer im Sommer ihren Dienst am Strand. Allerdings nicht am Sonnabend. In Eckernförde standen die Freigewässerwettkämpfe an - und mehr als 300 machten mit. (09.07.2016) mehr Wettkampf: Leben retten als Leistungssport Bei den Landesmeisterschaften der DLRG sind am Wochenende in Kiel die besten Rettungsschwimmer gestartet. Viele von ihnen schieben keinen Dienst am Strand. Und das hat triftige Gründe. (06.05.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.05.2017 | 17:00 Uhr