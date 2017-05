Stand: 06.05.2017 06:00 Uhr

Die Küste feiert den Weltfischbrötchentag von Lukas Knauer

"Hinter der Fischtheke haben wir hier alle mal angefangen", grinst Alan Salino und wendet sich wieder seinem halbfertigen Fischbrötchen zu. "Jede Aushilfe muss erst einmal Brötchen schmieren, bevor er oder sie auf die Kundschaft losgelassen werden kann." Alan arbeitet seit etwa einem Jahr im Fischhaus Loof in Husum hinter der Theke. Der 33-Jährige ist gelernter Restaurantfachmann, und - er hat Spaß an seinem Job.

Ein Familienbetrieb mit Tradition

Krachend teilt er Brötchen in zwei Hälften. Danach bestreicht er beide Seiten entweder mit Margarine oder Mayonnaise, dann folgt ein Salatblatt und schließlich der Fisch. Die Auswahl ist groß: Von Brathering, über Seelachs und Matjes bis hin zur Fischfrikadelle - ob eingelegt, frisch, oder geräuchert.

Das Fischhaus Loof ist ein Laden mit über 90-jähriger Tradition. Das alte Speichergebäude hat die Familie erst 2014 frisch renoviert. Etwa 90 Gäste finden hier und im zweiten Stockwerk einen Platz. "Im Sommer ist hier alles voll, auch draußen auf der Terrasse", erzählt eine Stammkundin. Das Fischhaus liegt direkt am Husumer Hafen. "Den Fisch bekommen wir aus Dänemark, das ist für uns näher als Hamburg", erklärt Juniorchefin Christin Loof. Sie ist mit 27 Jahren die älteste Tochter von Maren und Gerhard Loof. Der wird von der Lokalpresse gerne auch als "Fischpapst" betitelt. Schwester Jana studiert noch Hotelbetriebswirtschaftslehre in Hamburg.

Räuchern, einlegen, verkaufen

In der hauseigenen Räucherkammer auf der gegenüberliegenden Straßenseite verarbeiten sie den Fisch dann weiter. Alle zwei Tage wird hier geräuchert. Matjes und Bismarckhering machen sie ebenfalls selbst: Für zwei Tage landet der Fisch in einem Bottich mit Essig-Mischung.

20 Angestellte arbeiten für die Familie und deren eigenen Großmarkt. In der Hochsaison kommen dann nochmal Aushilfen hinzu. "Ansonsten wäre das hier gar nicht zu schaffen", meint Alan Salino. An manchen Tagen belege er allein rund 600 Fischbrötchen - alles in Handarbeit. Krabben- und Matjesbrötchen gehören zu den meistgekauften Sorten, sagt Alan, "die sind bei uns die Dauerbrenner".

Die kleine Fischbude für Genießer

Vom großen Familienbetrieb hin zur kleinen Fischbude direkt an der Flensburger Förde. Seit 2008 verkauft Ben Heinrich am Flensburger Museumshafen seine Fischbrötchen. "Bens Fischbude" liegt etwas abseits von den Touristenströmen der Flensburger Innenstadt. Vor ihm die Förde, hinter ihm die Museumswerft. "Zu mir kommen wirklich nur die Kunden, die auch wirklich ein Fischbrötchen genießen möchten", sagt er. Sein Angebot ist übersichtlich: Matjes, Brat- und Bismarckhering, sowie Stremellachs, Makrele und Rollmops - alles auf Brötchen.

Fischbude in alter Wachkabine

Sein Laden ist ein echtes Unikat: Früher war hier die Wache des Hafenmeisters. An der Inneneinrichtung hat er kaum etwas geändert. Ein Plastikkugelfisch hängt von der Decke und auf der hölzernen Sitzbank steht in der Ecke eine Kapitänsfigur mit Fernglas in der Hand. Die blickt geradewegs auf die andere Seite des Raums. Hier hat Ben auf etwa drei Quadratmetern seine Küche eingerichtet. Ein Schritt nach links, dann wieder ein Schritt nach rechts und eine Drehung - mit wenigen Handgriffen hat Ben alles zusammen, was er braucht.

Qualität steht an erster Stelle

Auf einer Holzablage schneidet er frische Zwiebeln und Salat. Danach halbiert er frische Brötchen und röstet sie kurz im Ofen. Sein Geheimnis: Er verwendet keine einfachen Aufbackbrötchen aus dem Supermarkt, sondern kleine Baguettebrötchen vom Bäcker. Noch warm bestreicht er sie mit Butter, dann folgt der Salat und danach der Fisch. Den bezieht Ben von seiner "Räucherei des Vertrauens" in Maasholm, etwa 45 Kilometer von Flensburg entfernt. Dreimal in der Woche gibt es frische Ware. "Die Qualität der Produkte muss einfach stimmen", sagt der gebürtige Greifswälder. "Nullachtfünfzehn-Fischbrötchen gibt es überall."

Die Fischbude ist "Kult"

Bis er 34 Jahre alt war, arbeitete Ben als Hotelfachmann - doch irgendwann fühlte er sich nicht mehr wohl und wollte endlich seinen Traum verwirklichen: eine eigene Fischbude. Das alte Wachhaus auf dem Bohlenwerk der Flensburger Museumswerft stand leer. Nach einigen Monaten und vielen Gesprächen mit dem Verein des Museumshafens und der Stadt konnte er endlich einziehen. Das ist nun acht Jahre her. Seitdem hat sich viel getan. Früher hätten sich immer nur einige wenige Leute hierher verirrt, erinnert sich Ben. Doch die Gäste wurden kontinuierlich immer mehr. Alleine konnte er den Besucheransturm bald nicht mehr bewältigen. "An guten Tagen verkaufe ich hier bis zu 400 Fischbrötchen", sagt er. Auch deshalb beschäftigt er mittlerweile zwei Angestellte.

