Die Akte "A" - Showdown in Gibraltar von Nikolai Hotsch und Jörg Jacobsen

"Haben Sie ein Ergebnis?" Richter Anthony Dudley lässt beim dritten Anhörungstermin in dieser Angelegenheit keine Zeit vergehen und startet mit dieser für ihn entscheidenen Frage. Der oberste Richter von Gibraltar will die Akte "A" schnell schließen. Die Rendsburger Werft hatte nur zwei Wochen nach der Ablieferung der größten Segeljacht der Welt die "A" in Gibraltar unter Arrest stellen lassen - wegen unbezahlter Rechnungen. Die Anwälte müssen dem Richter aber gleich zu Beginn der Anhörung einräumen, dass sie sich nicht einigen konnten, obwohl sie bis in die Nacht hinein diskutiert hatten. "Das überrascht mich nicht", sagt Dudley.

Segeljacht "A": Schiffsarrest beendet Schleswig-Holstein Magazin - 21.02.2017 19:30 Uhr Die Crew der Megajacht "A" kann den Hafen von Gibraltar verlassen. Die Werft Nobiskrug und der Auftraggeber einigten sich im Streit über offene Rechnungen in Millionenhöhe.







Nobiskrug will Sicherheit

Der Multi-Milliardär aus Russland hatte bei einer Anwaltskanzlei in London ein Konto einrichten lassen und knapp zehn Millionen Euro eingezahlt. "Aber nicht unter den Regeln eines Treuhandkontos", sagt Guy Stagnetto, der vor dem Supreme Court die Interessen von Nobiskrug vertritt. "Wir wollen mehr Sicherheit." Er fordert, dass das Geld auf ein Konto in Gibraltar eingezahlt wird - unter der Aufsicht des Gerichts, das auch das Schiff beschlagnahmen ließ.

Kein Ausweg in Sicht

Die Fronten scheinen verhärtet. Die Juristen fallen sich ins Wort. Der Richter übt offen Kritik. Viele Argumente von Nobiskrug zum Beispiel überzeugen ihn nicht. Einige Fragen kann der Anwalt der Werft nicht beantworten. Immer wieder muss er mit seinen Mandanten in Rendsburg telefonieren und nachfragen, wie sich die Werft vor Gericht im 3.000 Kilometer entfernten Gibralter positionieren will. Auch die Anwältin des Jacht-Eigners Andrey Melnichenko greift immer wieder zum Telefon und bittet um Pausen. Bis zu 25 Minuten wird die Sitzung unterbrochen - mehrmals hintereinander. Die Anwälte ziehen jedes Mal ihre typischen Perücken aus, gehen die einzige, schmale Treppe hinunter in die Eingangshalle und zücken ihre Telefone. Ein ruhiges Plätzchen findet man in dem kleinen Gerichtsgebäude nicht. Es gibt nur vier Sääle und drei davon sind an diesem Dienstag belegt.

"Der Adler ist gelandet"

Knapp zwei Stunden lang dauert die Verhandlung - bei der allerdings viel vor der Tür gesprochen wird. Die Anwälte liefern einen Entwurf ab. Teile davon werden bis ins kleine Detail weitervehandelt. Es geht um jedes Komma und jeden Punkt. Irgendwann verkündet Richter Dudley das, womit am Anfang der Sitzung niemand gerechnet hat: "Der Adler ist gelandet. Wir haben eine Einigung." Es ist ein Kompromiss: Die knapp zehn Millionen Euro bleiben auf dem Konto der Londoner Anwaltskanzlei. Weitere 5,5 Millionen Euro muss Andrey Melnichenko als Sicherheit auf ein Konto in Gibraltar überweisen. Die Anwälte reagieren erleichtert und auch Richter Dudley ist zufrieden.

