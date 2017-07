Stand: 18.07.2017 15:06 Uhr

Die 128. Travemünder Woche in neuem Gewand

Die 128. Travemünder Woche steht in diesem Jahr im Zeichen der Jugend. Unter den 1.500 Seglern sind rund 900 Kinder und Jugendliche. Die Deutschen Jugend- und Jüngstenmeisterschaften werde der sportliche Höhepunkt sein, sagte der Geschäftsführer Jens Kath am Dienstag.

1.500 Segler aus 20 Nationen dabei

Eröffnet wird die Travemünder Woche am Freitag um 18 Uhr von Lübecks Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günter (CDU). Während der zehn Regattatage werden nach Angaben des Gesamtwettfahrtleiters Brian Schweder 823 Boote an den Start gehen. Erwartet werden rund 1.500 Segler aus 20 Nationen, unter anderem aus Costa Rica, Mexiko und Japan. Wie jedes Jahr findet auch diesmal das traditionelle Rennen um den Rotspon-Cup statt. Am 26. Juli wird Bürgermeister Saxe den Pokal gegen Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grothe (CDU) verteidigen. Ein großes Feuerwerk am 30. Juli beendet die Travemünder Woche.

Travemünder Woche: Neue Bühne, Beach Club und Biergarten NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.07.2017 17:00 Uhr Autor/in: Kasemeyer, Antje "Frischer, feiner, individueller": So will die 128. Travemünder Woche in diesem Jahr rüberkommen. Dazu ist unter anderem der Brügmanngarten komplett neu gestaltet worden.







Sportprogramm mit drei Schwerpunkten

Das diesjährige Sportprogramm teilt sich in drei Schwerpunkte auf. "Mit der Bundesliga am ersten Wochenende und den Deutschen Jugend- und Jüngstenmeisterschaften von Montag bis Sonntag sind zwei Schwerpunkte sehr klar auseinandergehalten", sagte der Sportliche Leiter der Travemünder Woche, Jens Kath. Parallel dazu tragen die Seesegler ihre Kurz-, Mittel- und Langstreckenrennen aus. "Wegen der vielen jungen Teilnehmer mussten wir in diesem Jahr einigen Klassen absagen, doch im nächsten Jahr werden sie wieder dabei sein", sagte Kath.

Große Bühnen direkt am Wasser

Auch das Landprogramm präsentiert sich in diesem Jahr in neuem Gewand. Die großen Bühnen stehen nun an der Promenade, nachdem sich Feriengäste und Hotels über die lautstarke Partymeile beschwert hatten. Im Brügmanngarten werde es stattdessen ruhigere Kleinkunstdarbietungen geben, sagte Organisator Uwe Bergmann. Außerdem werde es dort Attraktionen für Kinder und Familien geben.

Auf der Bühne am Lotsenturm können sich die Gäste auf spannende Darbietungen freuen. Verschiedene Bands wie beispielsweise "Jeden Tag Silvester" sorgen für die musikalische Unterhaltung. Damit die Travemünder Woche reibungslos verläuft, ist die Polizei mit mehr Personal vor Ort. Auch wenn es keine konkrete Hinweise auf Störungen gibt, werden Straßen vorsorglich gesperrt und die Sicherheitsvorkehrungen schon bei der Anreise verschärft.

