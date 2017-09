Stand: 28.09.2017 07:17 Uhr

Dicke Kartoffel-Ernte dank Treibsel

Von Christine Pilger

Die meisten schleswig-holsteinischen Ostsee-Strände haben eine Sache im Überfluss: Treibsel. Für viele Touristen und Badegäste verschandelt diese Mischung aus Seegras und schwarzen Algen die schöne Strand-Idylle, deswegen wird Treibsel häufig teuer entsorgt. Vielleicht aber nicht mehr lange, denn eine gemeinsame Aktion des Geographischen Instituts der Uni Kiel mit dem Ostsee Info-Center Eckernförde zeigt: Treibsel kann als guter und natürlicher Dünger für den Kartoffelanbau dienen. 27 Ostsee-Gemeinden traten in einem Wettbewerb um die dickste Treibsel-Kartoffelernte gegeneinander an - darunter der Bauhof Glücksburg.

Maritime Kartoffelernte auf dem Bauhof in Glücksburg

























Kartoffelanbau zwischen Bagger und Containern

Kein Acker, kein Feld, keine Wiese: Der Bauhof Glücksburg sieht auf den ersten Blick nicht nach einem passenden Ort für den Kartoffelanbau aus. Direkt neben dem Gerätehäuschen der freiwilligen Feuerwehr stehen diverse Fahrzeuge auf dem Gelände bereit, mit denen die zehn Männer des Bauhofs Glücksburg zum Beispiel Grünpflege- oder Straßenreinigungsarbeiten erledigen. Am 20. April übernahmen sie außerdem eine kleine, freiwillige Zusatzaufgabe: Kartoffeln anbauen. Die Gemeinde war von den Wettbewerb-Initiatoren angeschrieben worden und die Bauhof-Leute nahmen die Herausforderung spontan an.

"Wir kannten uns gar nicht mit Kartoffelanbau aus"

Das Ostsee Info-Center Eckernförde hatte Anfang dieses Jahres gemeinsam mit den Treibsel-Experten der Uni Kiel zuvor alle Städte und Gemeinden an der Ostseeküste angeschrieben. Ein erster Schritt, um mal herauszufinden, wie das mit dem Treibsel als Ersatzdünger klappt. Damit am Ende alles verglichen werden kann, bekamen die Kartoffel-Anbauer einige Vorgaben. Neun Saatkartoffeln beliebiger Sorte mussten in eine bestimmte Fläche gepflanzt werden. Gedüngt werden durfte nur mit einer geringen Menge an Treibsel. Für Werner Rahf vom Bauhof Glücksburg eine komplett neue Erfahrung: "Also wir kannten uns gar nicht damit aus, wir haben alle das erste Mal Kartoffeln angepflanzt."

Treibsel-Kartoffeln aus Brodersby NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 21.09.2017 20:05 Uhr Autor/in: Frank Hajasch Das Ostsee-Info-Center und das Geographische Institut der Uni Kiel hatten einen Wettstreit um die dickste Kartoffelernte. Das Besondere: Die Pflanzen sollten auf Treibsel-Beeten wachsen!







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Treibsel auf den Trecker und ab zum Bauhof

Kurz vor dem vorgegebenen Pflanzbeginn fuhren Bauhof-Leiter Holger Jöcks und einige Männer vom Bauhof zum Glücksburger Strand: "Seegras haben wir ja wirklich genügend am Strand. Also haben wir eine Tour auf den Trecker aufgeladen, haben dann hier die Kiste gebaut, das Seegras eingelagert und am 20. April die Kartoffeln gepflanzt. Danach haben wir eigentlich nichts mehr gemacht. Nicht gedüngt, kein gar nix. Normales Regenwasser hatten wir ja auch genug dieses Jahr", erklärt Jöcks. Kollege Werner Rahf gibt zu: "Wir waren schon neugierig. Wir haben dann die Erde kurz ein bisschen angekratzt und da konnte man schon sehen, dass da Kartoffeln drunter waren. Dann haben wir sie aber natürlich wieder abgedeckt."

Was zeigt die Waage an?

Fünf Monate nach der Kartoffelanbau-Premiere konnten die Bauhof-Mitarbeiter jetzt zum ersten Mal ernten. Auch dieser Termin ist von den Organisatoren festgelegt worden: Spätestens am 22. September mussten alle Wettbewerber ihre Kartoffeln geerntet und gewogen haben. In der Mittagspause buddelten die Erntehelfer eine Kartoffel nach der anderen aus der selbstgebauten Kiste aus. Einige waren Fingernagel-klein, andere Handflächen-groß. "Da brauchen sie für eine Mahlzeit für zwei Personen ja nur zwei Kartoffeln, das langt schon als Beilage“, freut sich Bauhof-Leiter Jöcks. Das Seegras und die Algen sind mittlerweile relativ vertrocknet und riechen ziemlich muffig - vielleicht dauerte es auch deshalb keine zehn Minuten, bis die Männer die ganze Kartoffelkiste durchsucht hatten. Am Ende sind es satte 10,8 Kilogramm.

"Wir sind hier zehn Mann - jeder bekommt ein Kilo"

Aus neun Saatkartoffeln ist in der Kiste auf dem Bauhof mindestens die vierfache Menge entstanden. Das sorgt für zufriedene Gesichter bei den Bauhof-Mitarbeitern und Magenknurren bei Werner Rahf: "Wir nehmen die jetzt mit nach Hause und kochen die. Mal gucken, wie die schmecken - ob die besonders salzig sind, ob die irgendwas vom Geschmack des Seegras angenommen haben?"

Reichen rund 10 Kilo Bauhof-Kartoffeln für den landesweiten Sieg?

Das Bauhof-Team aus Glücksburg schaut gespannt auf die Ernteergebnisse der anderen 26 Wettbewerbsteilnehmer. Wer gewinnt? Das erfahren sie am Donnerstagabend. Neben Ruhm und Ehre gibt es auch einen Kartoffelschnaps. Die Forscher übrigens werden die Treibsel-Kartoffel weiter untersuchen. Sie wollen erforschen, ob Treibsel Kartoffeldünger voll ersetzen kann.

Übrigens: die Bauhof-Kartoffelbauern haben mittlerweile ihre Kartoffeln probiert. Egal ob Pellkartoffeln oder Bratkartoffeln - sie schmecken super, so das Urteil der Männer, aber keineswegs salziger oder anders als andere Kartoffeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 21.09.2017 | 20:05 Uhr