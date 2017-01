Stand: 02.01.2017 10:25 Uhr

Der Strand von Hohwacht leuchtet

Mit einem Fackelzug zur Seebrücke Flunder hat Hohwacht an der Ostsee am Sonntag das neue Jahr begrüßt. Der "Strandleuchten" genannte Spaziergang fand bereits zum neunten Mal statt. Offenbar wegen des leichten Nieselregens kamen dieses Jahr allerdings weniger Besucher - nach Angaben der Veranstalter waren es gut 3.000. Im vergangenen Jahr hatte es nach Veranstalterangaben mit gut 5.000 Besuchern einen Rekord gegeben.

Fackeln erleuchten den Hohwachter Strand















Strandleuchten über mehrere Kilometer

Der Fackelzug startete in Alt-Hohwacht und führte über die Steilküste, den Dünenwanderweg oder am Strand zur Aussichtsplattform. Er zog sich am Sonntag wieder über mehrere Kilometer. Nach und nach schlossen sich immer mehr Fackelträger an, um letztlich die Flunder in ein Lichtermeer zu tauchen. Dutzende Fackelträger säumten das Geländer der Flunder, andere sammelten sich unterhalb am Strand und am Uferrand des Wassers. Dort konnten sich die Gäste an Feuerkörben wärmen.

Ein Meer aus Fackeln an der Ostsee

Neben der Flunder waren Strandkörbe aufgestellt, luden Buden zu Punsch, Suppe oder Kakao ein. "Ich freue, dass wieder so viele Feriengäste sich auch in diesem Jahr unserem Fackelzug angeschlossen haben - und auch aus dem umliegenden Gemeinden kommen", sagte Hohwachts Bürgermeister Matthias Potrafky und lud die Besucher zum Wiener Walzer ein. "Schnappen Sie sich Ihren Nachbarn und tanzen sie mit ihm den Walzer, denn dieser Tanz ist der glücksbringe Tanz für das ganze Jahr." Dass viele der Besucher von außerhalb kamen, belegen nach Angaben der Hohwachter Bucht Touristik sehr zufriedenstellende Übernachtungszahlen zum Jahreswechsel. Und auch das Wetter hatte letztlich ein Einsehen – erst gegen Ende der Veranstaltung setzte erneut leichter Regen ein, was aber die wenigsten Besucher am Strand von Hohwacht abhielt, ihren Punsch zu genießen.

Weitere Informationen Hohwacht: Der Strand leuchtet In Hohwacht haben viele Menschen das neue Jahr mit einem Fackelumzug am Strand begrüßt. Ihre Wünsche für 2015 konnten die Besucher der Veranstaltung auf eine ganz besondere Art loswerden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.01.2017 | 10:30 Uhr