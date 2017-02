Stand: 21.02.2017 07:21 Uhr

De Maizière kritisiert Abschiebestopp in SH

Für die kommenden drei Monate schiebt das Land Schleswig-Holstein keine Menschen nach Afghanistan ab. Der Grund ist laut Innenminister Stefan Studt (SPD) die aktuell angespannte und teils unklare Sicherheitslage. Damit stellt sich die Landesregierung gegenüber dem Bund quer, der Abschiebungen nach Afghanistan für vertretbar hält. Nun hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) Schleswig-Holstein für den seit vergangenen Dienstag erlassenen Abschiebe-Stopp nach Afghanistan kritisiert.

Geteilte Meinungen über die Sicherheitslage in Afghanistan

De Maizière sagte gestern Abend in den ARD-Tagesthemen, dass die Länder doch darum gebeten hätten, den Bund die außenpolitische Lage in einem Staat bewerten zu lassen. "Ein Land wie etwa Schleswig-Holstein hat in der Sitzung überhaupt nichts gesagt, nicht mal eine andere Meinung - und dann wird plötzlich einseitig ein Abschiebestop vollzogen", sagte er und monierte: "Gleichzeitig werden wir kritisiert, dass nicht genug Abschiebungen möglich sind - so sollten wir nicht zusammenarbeiten." Laut de Maizière gibt es sichere Regionen in dem Land. Innenminister Studt spricht dagegen von einer teils unklaren Sicherheitslage.

Kritik von CDU

Neben Schleswig-Holstein zweifeln auch Bremen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen daran, dass es sichere Regionen in Afghanistan gibt. Eine präzise Antwort auf die Frage, welche Regionen sicher seien, habe de Maizière bisher nicht gegeben, erklärte Innenminister Studt.

Auch in Schleswig-Holstein selbst ist der Abschiebe-Stopp umstritten. In der vergangenen Woche hatte der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther massive Kritik geübt: "Kein anderes europäisches Land hat die Abschiebungen nach Afghanistan gestoppt." Ganz offensichtlich sei der pauschale Abschiebestopp der Regierung von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) "in der Sache unbegründet", sagte Günther.

Vereinte Nationen: Neuer Höchststand bei zivilen Opfern

Derzeit leben in Deutschland nach Angaben des Bundes rund 12.500 ausreisepflichtige afghanische Staatsangehörige. Von ihnen verfügen aber mehr als 10.000 über eine Duldung. Das heißt, dass sie etwa wegen einer schweren Krankheit oder fehlender Papiere vorerst in Deutschland bleiben dürfen. Afghanistan lag sowohl 2015 als auch 2016 auf Platz zwei der Herkunftsländer. Nach einem neuen Bericht der Vereinten Nationen hat die Zahl der getöteten und verletzten Zivilisten in Afghanistan einen neuen Höchststand erreicht. Allein 3.512 Kinder seien 2016 dem neu aufgeflammten Krieg zwischen den Taliban und der Regierung zum Opfer gefallen, heißt es in dem Jahresbericht zu zivilen Opfern in Afghanistan.

