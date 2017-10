Stand: 04.10.2017 14:53 Uhr

Das Kieler Experiment als Mutmacher für Berlin? von Reinhard Mucker, Nachrichtenchef NDR 1 Welle Nord

Wer wagt gewinnt? Das Kieler Experiment als Mutmacher für Berlin? Kein Zweifel: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist ein gefragter Mann in diesen Tagen: Wie das denn so funktioniere mit der Jamaika-Koalition in Kiel wird er häufig gefragt und hat gleich mehrere Antworten parat. Es geht gut, sagt er dann, weil die Handelnden sich verstehen und weil sich jeder in dem Koalitionsvertrag mit seinen Positionen auch einbringen konnte. Keine Kraftmeierei vor Verhandlungsbeginn - die großen Gemeinsamkeiten suchen und nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner! Aussagen, die in Berlin jetzt auf großes Gehör stoßen.

Jamaika-Koalition: "Wer wagt gewinnt?" NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.10.2017 17:00 Uhr Autor/in: Reinhard Mucker Das Kieler Experiment als Mutmacher für Berlin? Reinhard Mucker kommentiert, warum die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein Vorbild für ein Bündnis auf Bundesebene sein könnte.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Schleswig-Holstein in der Innenstadt vertreten

Schleswig-Holstein hat in der Hauptstadt an Gewicht gewonnen: Ministerpräsident Daniel Günther, aber auch Umweltminister Robert Habeck von den Grünen und Wolfgang Kubicki von der FDP, die Architekten der neuen Koalition in Kiel, mischen mit. So stark vertreten war Schleswig-Holstein in der Hauptstadt schon lange nicht mehr.

Ministerpräsident Günther hat sich Respekt erarbeitet, weil er mit Geschick und Talent zum Ausgleich ein Bündnis geschmiedet hat, das Perspektive haben könnte. Auch wenn die Voraussetzungen von Jamaika in Kiel und in Berlin doch ziemlich unterschiedlich, die Herausforderungen im Bund ungleich größer sind - das Prinzip ist wichtig: Jede Partei muss sich in so einer Koalition zurücknehmen.

Weitere Informationen Ist der Norden Vorbild für "Jamaika" im Bund? Seit Juni regiert im Norden ein "Jamaika"-Bündnis. Über eine schwarz-gelb-grüne Koalition beraten jetzt auch Politiker in Berlin. Kann der Bund von Schleswig-Holstein lernen? mehr

Stimmung könnte schnell kippen

Doch Vorsicht - noch sprechen wir nur über Atmosphärisches, viel Politik wurde noch nicht gemacht in Kiel, die echten Belastungsproben für das Bündnis stehen noch aus: Windenergie, Infrastruktur, HSH Nordbank. Und auch in Kiel hat sich schon angedeutet, dass Alleingänge, wie der von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) zum Mindestlohn, die gute Stimmung schnell zum Kippen bringen können.

Neues wagen, experimentieren

Wer wagt gewinnt? Ja, CDU, FDP und Grünen haben etwas gewagt und hatten Lust darauf - und es ist wichtig Neues zu wagen, mit neuen Konstellationen zu experimentieren. Das sind die Herausforderungen einer sich rasch verändernden politischen Landschaft - auch in Berlin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2017 | 17:00 Uhr