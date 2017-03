Stand: 07.03.2017 15:35 Uhr

Das Dauerblinken hat ein Ende

Wer im Dunkeln oder in der Dämmerung durch den Norden fährt, der kann sie schon von Weitem sehen: die Windkraftanlagen. Beziehungsweise deren Lichter. Rote Lampen, die beständig blinken und damit Flugzeuge und Hubschrauber warnen sollen. Doch diese Lichter stören viele Anwohner. Jetzt gibt es die ersten 23 Windräder in Schleswig-Holstein, die nicht dauerhaft, sondern nur bei Bedarf blinken.

"Das ist ganz schön heftig"

Mehr als 1.000 Windanlagen in Schleswig-Holstein sind höher als 100 Meter. Sie müssen nachts befeuert werden - wegen der Flugsicherheit. Nur fliegen in manchen Landstrichen selten Flugzeuge. Nachts über Nordfriesland zum Beispiel. Viele Menschen leben in dieser Region wegen der Ruhe. Auch wegen der optischen Ruhe. Doch die gibt es nicht mehr überall. Antje Kolbe aus Langenhorn in Nordfriesland: "Es blinkt nachts immer und das ist sehr unangenehm." Und auch Anwohnerin Kirstin Magnussen berichtet: "Ich gehe gerne immer noch mal ein Stück abends, oder wenn man von Niebüll kommt mit dem Auto und es in alle Richtungen leuchtet, dann ist das schon ganz schön heftig."

Genehmigungsverfahren dauern lange

Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne) hat jetzt den Windpark in Langenhorn als ersten Windpark in Deutschland offiziell dunkel geschaltet. Er leuchtet nur noch bedarfsgerecht. Das bedeutet: Die Blinklichter gehen nur noch an, wenn sich wirklich ein Flugzeug nähert. Laut Habeck gibt es einen regelrechten Run auf Windkraftanlagen, die nicht dauerblinken, aber: "Das wird wie immer noch ein bisschen dauern. Das sind alles Genehmigungsverfahren, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren erhebliche Dunkelheitsfortschritte sehen werden in Schleswig-Holstein." Diese Hoffnung haben auch viele Anwohner - nicht nur in Langenhorn in Nordfriesland.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.03.2017 | 19:30 Uhr