Stand: 25.10.2017 10:45 Uhr

Damendorf: Ganz klar, wer hier das Sagen hat

In Schleswig-Holstein gibt es mehr als 1.100 Städte, Dörfer und Gemeinden. Einige haben ziemlich merkwürdige Namen wie Witzwort, Damendorf, Todesfelde oder Ekel. NDR 1 Welle Nord Reporter Torsten Creutzburg hat diese Orte besucht. In unserer vierteiligen Serie stellt er die Geschichten hinter den eigenartigen Ortsnamen und deren Bewohnern vor.

Dass in Damendorf irgendwas anders ist, merken Besucher bereits, wenn sie an der Bushaltestelle aussteigen. Ein besonderes Unterstellhäuschen hat der Künstler Uwe Gripp da hingezaubert. Als Rückwand dient ein aufgeklapptes XXL-Buch, das Dach wird durch einen eleganten gelben Hut dargestellt, gestützt von einem grünen zugeklappten Regenschirm. Ein wahres Damen-Denkmal oder eine Hommage an die Weiblichkeit des Dorfes?!

Damendorf: Hier ist der Name Programm - oder? NDR 1 Welle Nord - Der Nachmittag - 25.10.2017 14:40 Uhr Autor/in: Torsten Creutzburg Damendorf - 444 Einwohner, 500 Jahre alt und eine Wolfsgrube. Die Gemeinde hat einiges zu bieten, wie NDR Reporter Torsten Creutzburg auf seiner Tour festgestellt hat.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Männer haben Mitspracherecht - manchmal

Auch das Straßenbild des 444 Einwohner-Örtchens im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ansonsten recht eindeutig: Männer, die den Hund Gassi führen, die Einfahrt pflastern oder den Müll rausbringen. Es fallen Sätze wie: "Bei uns zuhause ist meine Frau Finanzministerin", meint Jörg Utermann und Dirk Jöhnk fügt hinzu: "Mit Handkuss muss man keine Frau begrüßen, schaden kann's trotzdem nicht." Er lächelt kurz und verschwindet mit seinem Stoffbeutel zum Einkauf. Auch bei Landwirt Sönke Clausen haben die Damen das Sagen, denn seine 130 Milchkühe würde er sogar "auf Händen tragen" - wenn er denn könnte. Gabi Tetzlaff, eine zierliche Dame mit türkisen Schuhen, einem türkisen Oberteil und türkiser Mascara um die Augen, erklärt leicht grinsend: "Die Männer haben Mitspracherecht, solange die Frauen das zulassen."

Die Damendorfer, das Moor und der böse Wolf

Dass das heutige Damendorf geschichtlich so rein gar nichts mit dem weiblichen Geschlecht zu tun hat und vor 500 Jahren sogar durch einen Mann entstanden ist, bringt selbst Bürgermeister Hans Ulrich zum Schmunzeln: "Der Ortsname leitet sich von einem Herrn Damo ab, der hier urkundlich lebte." Über Generationen wurde aus Dammdorp dann das heutige Damendorf. Das Dorf im Amt Hüttener Berge wurde vor allem durch die angrenzenden Moorgebiete bekannt.

Kuriose Ortsnamen: Damendorf













Eine Grube, die es in sich hat

Wie Dorfchronist Hermann Kröger beschreibt, wurden Menschen zur Bestrafung ins Seemoor oder Rummoor geworfen. Einige dieser Moorleichen kann man heutzutage im Schloss Gottorf bestaunen. Im Waldgebiet rund um Damendorf gibt es außerdem noch etwas anderes zu sehen - und zwar eine Grube. Da wurden im 17. Jahrhundert wildernde Wölfe gefangen und getötet. "Die Grube ist aber so versteckt, dass man sie heute nur noch mithilfe Einheimischer findet", sagt Bürgermeister Ulrich. Dann lehnt er sich wieder auf seinem Gartenstuhl zurück, genießt das letzte Stück Apfelkuchen mit Schlagsahne und guckt seinen Damendorfer Hühnern beim Garten-Gackern zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Der Nachmittag | 25.10.2017 | 14:40 Uhr