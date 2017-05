Stand: 11.05.2017 18:00 Uhr

Dänemark kontrolliert weiter an der Grenze

Reisende nach Dänemark müssen weiter damit rechnen, dass sie an der Grenze nach ihrem Ausweis gefragt werden. Die dänische Regierung hat am Donnerstag beschlossen, die stichprobenartigen Kontrollen an der deutschen Grenze bis zum 12. November 2017 zu verlängern. "Die temporären Kontrollen sind notwendig, um mit dem Migranten- und Flüchtlingsstrom klar zu kommen und Recht und Ordnung sicherzustellen", sagte Ausländer- und Integrationsministerin Inger Støjberg. "Ich habe keine Zweifel daran, dass die Grenzkontrollen - zusammen mit der Verschärfung der Ausländerpolitik - eine präventive Wirkung auf den Zustrom hat."

Kontrollen an der Grenze zu Dänemark











EU will keine Kontrollen mehr

Die Kontrollen waren Anfang 2016 eingeführt worden, um die Einreise von Flüchtlingen besser überblicken zu können. Inzwischen ist die Zahl von Flüchtlingen deutlich zurückgegangen. Die EU-Kommission hatte sowohl die skandinavischen Länder als auch Deutschland und Österreich in der vergangenen Woche aufgefordert, die Kontrollen bis zum Jahresende einzustellen. Dänemark setzt für die Kontrollen teilweise auch Soldaten der Heimwehr ein. An Hauptreisetagen - zuletzt in den Osterferien - kommt es durch die Kontrollen teilweise zu langen Staus vor der Grenze.

2017 bereits 723 Menschen abgewiesen

2016 kontrollierte die dänische Polizei nach eigenen Angaben mehr als 2,8 Millionen Menschen. Etwa 2.900 Menschen wurden abgewiesen. Die dänische Polizei registrierte außerdem in dem ersten Jahr 220 Fälle mit dem Verdacht auf Menschenhandel. In den ersten vier Monaten dieses Jahres ließen die Beamten 723 Menschen nicht nach Dänemark anreisen.

Dänemark: Was bringen Grenzkontrollen? Nordmagazin - 13.02.2017 19:30 Uhr Vor gut einem Jahr hat Dänemarks Regierungschef Rasmusen Grenzkontrollen eingeführt, um mit der großen Zahl von Flüchtlingen fertig zu werden. Doch was hat es gebracht?







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2017 | 16:00 Uhr