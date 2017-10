Stand: 06.10.2017 16:17 Uhr

"Condor"-Unglück: Fischer sehen keine Gefahr

Niendorf ist ein kleiner Hafen. Einer der Fischer hier ist Lars Hauswald. Seine Familie fischt hier schon in fünfter Generation. Auch heute war er mit seinem Kutter draußen in der Lübecker Bucht. Die Nachricht, dass nach dem schrecklichen Unfall der "Condor" 2016 nun die Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) dazu rät, alle Fischkutter sofort auf ihre Stabilität zu überprüfen, hält er für sein Boot ein bisschen übertrieben: "Wir haben das vor circa drei Jahren gemacht. Und ich gehe davon aus, dass der Stabilitätstest sehr umfangreich war." Er sei deshalb guter Dinge, dass bei seinem Kutter alles in Ordnung ist.

In dem Abschlussbericht zum Condor-Untergang, den die BSU am Donnerstag vorgelegt hatte, heißt es, dass bei der Rekonstruktion des Unglücks Berechnungsfehler bei der Seetüchtigkeit des Kutters festgestellt worden seien. Demnach war das Schiff deutlich instabiler, als gedacht.

5.000 Euro für ein Stabilitätsgutachten

Für das Stabilitätsgutachten hat Lars Hauswald vor drei Jahren rund 5.000 Euro bezahlt. Viel Geld für einen kleinen Familienbetrieb, sagt er. Mit einem möglichen neuen Gutachten könnten die Kosten noch einmal auf den Familienbetrieb zukommen.

Auch im Fischereihafen in Travemünde sind die Fischer skeptisch, ob eine Überprüfung ihrer Stabilitätsgutachten etwas bringen würde. Benjamin Schmöde von der Erzeugergemeinschaft der Nord- und Ostseefischer sagt: "Wenn ein Fischereibetrieb zum Beispiel im letzten Jahr gerade einen Krängungsversuch hat durchführen lassen, der nach den jetzigen Standards erfolgte und keine Bedenken da sind, sollte man diesem Fischereibetrieb den Mehraufwand von circa 5.000 Euro nicht unbedingt auflasten."

"Es kippt ja nicht jeden Tag ein Fischkutter um"

Die BSU hatte für den Abschlussbericht das Unglück der "Condor" rekonstruiert. Laut Ermittler ist die Bauform des Kutters problematisch. Ferec John vom BSU sagte: "Irgendwo ist das eine tickende Zeitbombe, andererseits muss man die Kirche im Dorf lassen. Es ist ja nicht so, dass jeden Tag irgendwo ein Fischkutter umkippt." Er forderte ein geordnetes, vernünftiges Verfahren, wenn es nun darum gehe, die Stabilität aller Fischkutter zu überprüfen.

Ferec John schlägt vor, gegebenenfalls die Bauform betroffener Kutter anzupassen. Man könne beispielsweise "unten im Rumpf zusätzliche Gewichte, Beton oder irgendetwas einbringen, um dann eine gewisse Masse zu haben, die eben sicherstellt, dass die aufrichtenden Momente stark genug sind, wenn gewisse auslenkende Kräfte auf das Fahrzeug einwirken."

Maximal 25 Kutter könnten betroffen sein

Die Berufsgenossenschaft Verkehr hat dem Schleswig-Holstein Magazin am Freitag mitgeteilt, dass sie von maximal 25 Kuttern ausgehe, die möglicherweise fehlerhafte Stabilitätsgutachten haben. Die betroffenen Fischer sollen in Kürze kontaktiert werden. Anfang November wollen sich Fischereiministerium und Fischereigenossenschaft treffen, dabei soll es dann auch darum gehen, welche Konsequenzen aus dem BSU-Abschlussbericht zum Untergang der "Condor" gezogen werden müssen.

