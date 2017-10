Stand: 24.10.2017 14:47 Uhr

Chlorgas-Unfall: Zwölf Verletzte in Salat-Fabrik

Beim Lebensmittelhersteller Popp Feinkost in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat es am Dienstagvormittag einen Unfall mit Chlorgas gegeben. Gegen 10 Uhr alarmierten Mitarbeiter die Feuerwehr. In der Halle kamen vermutlich durch ein Leck zwei Reinigungsmittel miteinander in Kontakt. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilte, war eines davon chlorhaltig. Das entstandene Gas atmeten zwölf Mitarbeiter ein und klagten anschließend über Atemwegsreizungen. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Ursache noch unklar

Wie bereits bei einem ähnlichen Unfall in der Wasbeker Meierei am Montag, wurden bei dem Unfall Chlor- und Nitrosegase freigesetzt. Warum die beiden Flüßigkeiten vermischt wurden, ist noch unklar. Aufgrund der geringen Konzentration des Chlorgases bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Nachdem die Halle ausgiebig gelüftet wurde, konnte sie weiter genutzt werden.

