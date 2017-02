Stand: 02.02.2017 17:19 Uhr

CDU will Turbo-Abi wieder abschaffen

Die CDU hat sich ein bildungspolitsches Thema auf die Agenda für kommende Landtagswahl geschrieben: Sollte die Partei gewinnen, will sie das Turbo-Abitur nach acht Jahren wieder abschaffen. Das hat der Landesvorsitzende Daniel Günther angekündigt. Viele Eltern würden sich eine Rückkehr zum sogenannten G9 wünschen. Das G8 habe sich laut Günther nicht bewährt. Viele Abiturienten seien zu jung und zu unreif, wenn sie die Hochschulreife erlangen. Erst im vergangenen Jahr hatten die ersten Jugendlichen in Schleswig-Holstein das Abitur nach acht Jahren bestanden.

CDU will zum G9-Abi zurückkehren Schleswig-Holstein Magazin - 02.02.2017 19:30 Uhr Vor Jahren hatte sich die CDU vehement für das Turbo-Abi G8 ausgesprochen. Jetzt rudert sie zurück und will, sollte sie die Landtagswahl gewinnen, zum G9-Abi zurückkehren.







CDU macht Rolle rückwärts

Einst hatte die CDU das Abitur nach neun Jahren selbst favorisiert. Die Partei hat laut Günther aber aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, als es darum ging, Schüler möglichst früh an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Ziel der CDU-Idee sei es, dass Schüler, Eltern und Lehrer wieder mehr Zeit bekämen, so Günther.

Die Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren will die CDU, sollte sie die Landtagswahl am 7. Mai gewinnen, verbindlich verordnen. Diese ist laut CDU frühestens zum Schuljahr 2018/2019 vorgesehen. Natürlich wolle man das Gespräch mit den Betroffenen suchen - aber, so Günther: Manchmal müsse vom Land eine Entscheidung getroffen werden. Gebe man sie frei, habe man nicht die einheitliche Schulstruktur, die sich Schüler und Eltern wünschten.

Weniger Inklusion

Die schulpolitische Wende der CDU sieht außerdem die Wiedereinführung von Schulartempfehlungen vor. Diese sollen aber nicht verbindlich sein, sondern den Eltern jede Freiheit lassen, erläuterte ein CDU-Sprecher auf Nachfrage. Unter der jetzigen Regierung von SPD, Grünen und SSW wurde die Schulartempfehlung durch ein obligatorisches Elterngespräch über den Leistungsstand ihres Kindes ersetzt.

Das gemeinsame Lernen von Kindern ohne und mit Behinderung an den Schulen hat sich nach Auffassung der CDU nicht überall bewährt. Lehrer und Kinder seien in manchen Fällen überfordert. Daher sollten wieder mehr Kinder mit Behinderungen in Förderzentren unterrichtet werden, wo sie mit Fachpersonal bessere Chancen hätten, sagte Günter. "Wenn dadurch die Inklusionsquote insgesamt sinkt, halte ich dies für hinnehmbar", sagte Günther.

Kritik aus den anderen Parteien

In den anderen Partien sorgte der Vorschlag für Kopfschütteln: Die CDU wolle durchregieren und kündige nach der Art von US-Präsident Donald Trump den Schulfrieden auf, kritisiert SPD-Landechef Ralf Stegner. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) äußerte Unverständnis: "Die Schulen in Schleswig-Holstein brauchen keine neue Strukturdebatte." Priorität habe die Unterrichtsversorgung und die Gewinnung guter Lehrkräfte für alle Regionen des Landes.

Auch die FDP, Wunschpartner der CDU im Falle eines Wahlsieges, ging auf Distanz. FDP-Fraktionschef Kubicki meinte, man wolle die Entscheidung Schülern, Eltern und Lehrern überlassen. Der CDU-Bildungspolitik gibt er die Note "mangelhaft". Dagegen begrüßte der Philologenverband die CDU-Pläne als "eine überfällige Korrektur" zum Wohle der Schüler.

In Schleswig-Holstein ist das G9 zurzeit Standard an den Gemeinschaftsschulen. Fast alle Gymnasien haben G8, elf noch G9 und vier Gymnasien bieten beide Optionen an.

