Stand: 04.02.2017 10:25 Uhr

CDU-Landesparteitag: Merkel kommt nach Neumünster

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt heute zum CDU-Landesparteitag nach Neumünster. Die Kanzlerin will der Nord-CDU den Rücken stärken für die Landtags- und Bundestagswahlen. Außerdem wollen die rund 240 Delegierten Daniel Günther heute offiziell zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 7. Mai wählen.

CDU-Landesparteitag in Neumünster Schleswig-Holstein Magazin - 03.02.2017 19:30 Uhr Wenn es nach der CDU geht, wird Daniel Günther der nächste Ministerpräsident. Auf dem Landesparteitag in Neumünster schwört sich die Partei auf den Wahlkampf ein.







Günther: Albig redet viel

Zum Auftakt des Parteitages am Freitagabend hatte CDU-Landeschef Daniel Günther den Führungsanspruch seiner Partei unterstrichen. Die CDU sei bereit für die Regierungsverantwortung, sagte Günther. "Schleswig-Holstein braucht wieder eine Regierung, die sich um die Menschen kümmert, ihre Probleme aufnimmt und löst." Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) rede zwar viel, interessiere sich aber eigentlich nicht für Politik. Am Freitagabend wurde auch die Kandidatenliste für die Bundestagswahl aufgestellt. Mit 93,7 Prozent wurde der Bundestagsabgeordnete Johann Wadephul (Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde) vom Parteitag als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl nominiert.

Wahlprogramm für Landtagswahl

Die Partei will auf der zweitägigen Veranstaltung zudem das Programm für die Landtagswahl festzurren. Es liegen rund 450 Änderungsanträge für den Entwurf des Landesvorstands vor. Schwerpunkte des Programms mit dem Titel "Sicher leben in Schleswig-Holstein" ist laut Günther neben der inneren Sicherheit und einer höheren Investitionsquote auch die Schulpolitik. Der ursprüngliche Entwurf sei entsprechend ausgeweitet worden. Am Donnerstag hatte der Landesvorsitzende bekannt gegeben, dass die Partei, sollte sie die Wahl gewinnen, das G9-Abitur wieder an allen Gymnasien einführen will. Die anderen Fraktionen kritisierten den Vorschlag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.02.2017 | 12:00 Uhr