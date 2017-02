Stand: 28.02.2017 20:51 Uhr

Busfahrer zum Warnstreik aufgerufen

Das könnte für viele schwierig werden, die am Mittwochmorgen zur Arbeit oder in die Schule müssen: In Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg hat die Gewerkschaft ver.di die Busfahrer der großen Verkehrsunternehmen zu einem Warnstreik aufgerufen. Von diesem werden demnach die Kieler Verkehrsgesellschaft, SWN Verkehr in Neumünster, Stadtverkehr Lübeck und Aktiv Bus in Flensburg betroffen sein. "Alle Arbeitnehmer sind zu dem Warnstreik aufgerufen", sagte ver.di-Verhandlungsführer Gerhard Mette. "Ausgenommen sind nur die Beschäftigten der Priwall-Fähre in Lübeck-Travemünde."

Busfahrer zu Warnstreik aufgerufen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.02.2017 17:00 Uhr Autor/in: Janine Artist In Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg werden wohl am Mittwoch viele Busse nicht fahren. Grund dafür ist ein Warnstreik.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nur Busse der Autokraft rollen in Kiel

Ver.di begründete die Aktion damit, dass die dritte Runde der Tarifverhandlungen am Dienstag ohne entscheidende Annäherung zu Ende gegangen sei. In Kiel sollen die Stadtbusse der KVG mit Betriebsbeginn um 4 Uhr in den Depots stehen bleiben. Das betrifft laut der KVG alle Unternehmensteile. Wie lange die Busse nicht fahren werden, war nicht bekannt. Bei den gemeinsam von KVG und Autokraft bedienten Linien 501, 502, 900, 901, 902S rollen nur die Busse der Autokraft.

Fast alle Linien in Flensburg betroffen

In Flensburg rechnet Aktivbus-Geschäftsführer Paul Hemkentokrax mit einem weitgehenden Ausfall des Betriebs am Morgen. Die Linien 1 bis 7 sind demnach im Berufsverkehr bis 9 Uhr voraussichtlich komplett unterbrochen. Nur die Linien 10 bis 14 sollen fahren - mit vereinzelten Ausnahmen auf der Linie 11. "Die haben wir an Subunternehmer vergeben", sagte Hemkentokrax. Über elektronische Anzeigetafeln in Bussen versuche das Unternehmen, Pendler und Schüler über den Warnstreik zu informieren.

Arbeitgeber: "Forderungen sind zu hoch" NDR 1 Welle Nord - 28.02.2017 22:00 Uhr Autor/in: Artist, Janine Die Gewerkschaft ver.di hat die Busfahrer in Kiel, Neumünster, Lübeck und Flensburg zum Warnstreik aufgerufen. Wilfried Kley vom Kommunalen Arbeitgeberverband reagierte mit Unverständnis.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Lage in Neumünster unklar

Die Stadtwerke Neumünster haben noch keine "genaue Lagebeschreibung", sagte Stadtwerkesprecher Nikolaus Schmidt. "Wir gehen momentan von großen Unregelmäßigkeiten aus, auch der Schulbusverkehr ist betroffen." Pendlern empfiehlt er, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. In Lübeck geht die Sprecherin des Stadtverkehrs, Gerlinde Zielke, davon aus, dass die Busse in Travemünde von dem Warnstreik nicht betroffen sind.

Ver.di fordert 145 Euro brutto mehr

"Die Arbeitgeber haben ein Angebot von 2,2 Prozent vorgelegt - das ist aus Sicht unserer Kolleginnen und Kolleginnen völlig ungenügend", sagte Mette. Ver.di fordert für die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in den vier Städten monatlich 145 Euro brutto mehr. Allein, um die Preissteigerungen auszugleichen, brauche man eine Erhöhung von 3,7 Prozent, sagte Mette.

Genaue Dauer des Warnstreiks noch offen

Wie lange der Warnstreik dauern soll, ist noch nicht bekannt. Dazu gebe es im Moment noch keine Informationen, teilten die Kieler Verkehrsbetriebe am Nachmittag mit. "Wir bedauern diese Situation und bitten unsere Fahrgäste, sich darauf einzustellen", erklärte das Unternehmen. Einzelheiten zu den Betroffenen Linien teilt Verkehrsgesellschaft auf ihrer Webseite mit. Die Tarifverhandlungen für die Busfahrer sollen am 23. März in Flensburg weitergehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.03.2017 | 06:00 Uhr