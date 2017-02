Stand: 28.02.2017 17:02 Uhr

Busfahrer streiken morgen in großen Städten

Das könnte für viele schwierig werden, die am Mittwochmorgen zur Arbeit oder in die Schule müssen: In Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg hat die Gewerkschaft ver.di die Busfahrer der großen Verkehrsunternehmen zu einem Warnstreik aufgerufen. Sie sollen ab Betriebsbeginn die Arbeit niederlegen - das ist zum Beispiel in Kiel um 3.30 Uhr. Von dem Warnstreik betroffen sein werden demnach die Kieler Verkehrsgesellschaft, SWN Verkehr in Neumünster, Stadtverkehr Lübeck und Aktiv Bus in Flensburg. Ver.di begründete die Aktion damit, dass die dritte Runde der Tarifverhandlungen am Dienstag ohne entscheidende Annäherung zu Ende gegangen sei.

Ver.di fordert 145 Euro brutto mehr

"Die Arbeitgeber haben ein Angebot von 2,2 Prozent vorgelegt - das ist aus Sicht unserer Kolleginnen und Kolleginnen völlig ungenügend", sagte ver.di-Verhandlungsführer Gerhard Mette. Ver.di fordert für die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in den vier Städten monatlich 145 Euro brutto mehr. Allein, um die Preissteigerungen auszugleichen, brauche man eine Erhöhung von 3,7 Prozent, sagte Mette.

Genaue Dauer des Warnstreiks noch offen

Wie lange der Warnstreik dauern soll, ist noch nicht bekannt. Dazu gebe es im Moment noch keine Informationen, teilten die Kieler Verkehrsbetriebe am Nachmittag mit. "Wir bedauern diese Situation und bitten unsere Fahrgäste, sich darauf einzustellen", erklärte das Unternehmen. Einzelheiten zu den Betroffenen Linien teilt Verkehrsgesellschaft auf ihrer Webseite mit.

Die Tarifverhandlungen für die Busfahrer sollen am 23. März in Flensburg weitergehen.

