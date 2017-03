Stand: 08.03.2017 12:44 Uhr

Busfahrer gesteht Missbrauch von Mädchen

Seit heute steht in Flensburg ein ehemaliger Schulbusfahrer vor Gericht. Der Mann muss sich vor dem Landgericht unter anderem wegen des Besitzes von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch verantworten. Laut Staatsanwalt hat der Mann mindestens fünf Mädchen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren dazu gebracht, teils nackt für ihn zu posieren. Er soll die Mädchen mit geistiger Behinderung jeweils am Ende einer Bustour, wenn sie alleine mit ihm im Bus waren, fotografiert ahben. Außerdem habe er die Mädchen an den Brüsten berührt. "Das stimmt alles so, wie es der Staatsanwalt gesagt hat", sagte der heute 70-Jährige nach der Verlesung der Anklage.

Videos 05:30 min Busfahrer belästigt Mädchen sexuell 10.10.2014 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Ein Busfahrer in Flensburg soll sechs Schülerinnen mit Behinderung sexuell belästigt haben. Die Opfer sollen zwischen 10 und 16 Jahren alt sein. Video (05:30 min)

Polizei findet Hinweise in Wohnung

Der Rentner fuhr zum Zeitpunkt der Taten im Jahr 2014 Kinder zu zwei Flensburger Förderzentren im Stadtteil Fruerlund. Ein Mädchen hatte sich im Juni 2014 ihren Eltern anvertraut. Sie erstatteten Anzeige. Das private Busunternehmen entließ den Mann. Nach Angaben eines Gerichtssprechers hat der Angeklagte bereits in Vernehmungen der Polizei ein Geständnis abgelegt.

Hinweise auf die Taten hatte die Polizei auch in der Wohnung des Angeklagten gefunden. Der Mann ist jetzt wegen des Besitzes kinderpornografischer Bilder angeklagt. Zu diesem Vorwurf wollte er sich am ersten Verhandlungstag noch nicht äußern.

