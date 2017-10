Stand: 23.10.2017 06:00 Uhr

Bundestag statt Schiff und Hof

von Sebastian Parzanny

Petra Nicolaisen steht am Rand einer Wiese bei Wanderup im Kreis Schleswig-Flensburg und streichelt zwei Kälber. Es ist sehr ruhig. Grün soweit das Auge reicht. Der große Hof, zu dem die Wiesen gehören, ist ihre Heimat. Vielleicht könnten zwei Orte in Deutschland nicht unterschiedlicher sein als Wanderup-Birkwang und Berlin-Mitte. Die CDU-Politikerin ist künftig in beiden Welten zu Hause: unter der Woche als Bundestagsabgeordnete für ihren Wahlkreis Flensburg-Schleswig in der Hauptstadt - und an den Wochenenden will sie weiterhin die Buchhaltung für den Rinderzuchtbetrieb ihrer Familie machen.

Sie hat Respekt vor der neuen Aufgabe

Mit Rinderzucht kennt sich Petra Nicolaisen aus, gleichzeitig ist die 51-Jährige auch politisch erfahren. Die CDU-Frau war zehn Jahre lang Bürgermeisterin ihres Heimatdorfes. 2009 wurde sie dann erstmals direkt in den Landtag gewählt. Vor ihrer neuen Aufgabe im "hohen Haus" in Berlin hat sie dennoch großen Respekt: "Allein die Gebäude sind geschätzt sechs Mal so groß wie das Landeshaus in Kiel. Ich verlaufe mich da noch häufig. Allerdings arbeitet einer der Mitarbeiter meines Büros schon lange dort. Er hilft mir ein wenig, die richtigen Wege zu finden und erklärt mir vieles", sagt Nicolaisen.

In der Wohngemeinschaft der Tochter in Berlin

Das Büro, in dem sie und ihre Mitarbeiter sitzen, ist noch ein Provisorium. Wahrscheinlich müssen demnächst die Kartons gepackt werden, dann zieht Nicolaisen nochmal um. Privat ist sie erst einmal in der Wohngemeinschaft ihrer Tochter untergekommen. Langfristig will sich die Wanderuperin eine kleine Wohnung in der Nähe des Regierungsviertels suchen: "22 Wochen im Jahr werde ich künftig in Berlin sein, um an Sitzungen teilzunehmen. Meinen Mann und den Hof sehe ich dann natürlich weniger, aber dafür meine Tochter häufiger, da freue ich mich auch drauf", sagt die lebenslustige Frau.

Aber nicht nur die Wochen in Berlin, auch die Zeit in Flensburg, Schleswig oder Kappeln wird wichtig sein, sagt Nicolaisen: "Wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, dann geben mir die Bürgerinnen und Bürger und die Bürgermeister die Dinge mit, die aus ihrer Sicht wichtig sind für die Region. Ich werde mich da viel mit anderen Abgeordneten und anderen Landesverbänden zusammenschließen, um was für den Wahlkreis zu erreichen", erklärt Nicolaisen ihren künftigen Job.

Von der Kieler Förde an die Spree

Auch Matthias Stein von der SPD ist einer der Neuen im Bundestag. Der Kieler ist gelernter Wasserbauer und Bautechniker und hat bisher beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt gearbeitet. In den vergangenen Jahren war er im Personalrat aktiv. Jetzt geht es für ihn an die Spree.

Mit der Kanzlerin im Aufzug

Wie alle neuen Bundestagsabgeordneten hat auch Stein bereits kurz nach der Bundestagswahl an Einführungstagen teilgenommen. Dort wurde den Neulingen unter anderem erklärt, wie die Bundestagsverwaltung funktioniert. "Außerdem habe ich einen Laptop mit allen Zugängen, ein Postfach und einen Abgeordneten-Ausweis bekommen." Für Matthias Stein ist es noch etwas ungewohnt, sich am neuen Arbeitsplatz frei bewegen zu können: "An einem meiner ersten Tage bin ich im Bundestagsgebäude aus Versehen in einen falschen Aufzug eingestiegen und stand auf einmal direkt neben der Kanzlerin. Ich bin noch immer selbst erstaunt, dass ich jetzt ohne Sicherheitskontrolle überall reinkomme", sagt der SPD-Politiker lachend.

Mit frisch gereinigtem Anzug zur ersten Sitzung

Der 47-Jährige steht etwas unter Zeitdruck. Im Moment sucht er nicht nur eine Wohnung in Berlin, auch ein neues Wahlkreisbüro auf dem Kieler Ostufer möchte er - und ein richtiges Büro in Berlin hat auch er noch nicht: "Im Moment sitze ich an einem Katzentisch im Büro eines Kollegen", erzählt der Kieler. Außerdem hat Stein vor der konstituierenden Sitzung am Dienstag noch einen anderen wichtigen Termin: Er muss zur Reinigung. "Zur ersten Sitzung wird es ein dunkler Anzug mit hellem Hemd und schöner Krawatte sein", sagt er - und das muss noch alles abgeholt werden.

Schleswig-Holsteins Abgeordnete für Berlin

