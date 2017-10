Stand: 06.10.2017 11:51 Uhr

Auf Tour im Watt: Bundespräsident in Gummistiefeln

Mit nackten Füßen ging es dann doch nicht ins Watt: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte - ebenso wie seine Frau Elke Büdenbender - Gummistiefel an, um die Nordsee bei Ebbe auf der Hamburger Hallig (Kreis Nordfriesland) zu erkunden. Steinmeier informierte sich über das Thema Nationalpark Wattenmeer und Küstenschutz. Vier so genannte Juniorranger - zehn- und elfjährige Jungen und Mädchen - zeigten dem Politiker die Artenvielfalt und präsentierten Muscheln, Pflanzen und winzig kleine Schnecken. Es ist der zweite Tag seines Antrittsbesuchs in Schleswig-Holstein.

Später geht es noch weiter zum Kieler Schloss. Dort hält er eine Rede auf dem Gemeindekongress. Auf dem Programm stehen auch ein Besuch des Segelschiffs "Thor Heyerdahl" und ein Abstecher zum Versuchsgut Lindhof der Kieler Christian-Albrechts Universität. Begleitet wird das Staatsoberhaupt von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und dessen Frau Anke.

Besuch in Husum

Am Donnerstag war der Bundespräsident in Husum (Kreis Nordfriesland). Dort sprach er mit Jugendlichen über das Thema Heimat, außerdem traf er sich mit Ehrenamtlichen. "Wir freuen uns sehr", sagte Steinmeier, als er am Donnerstagmorgen im Gästehaus der Landesregierung in Kiel ankam, um seine zweitägige Reise zu starten. Das nördlichste Bundesland sei die siebte Station der Antrittsreise, die in Bayern begonnen habe, meinte Steinmeier und fügte augenzwinkernd hinzu: Das Wetter werde immer besser. "Aber wenn man im Oktober nach Schleswig-Holstein kommt, rechnet man auch damit."

Bundespräsident Steinmeier zu Besuch in Kiel Schleswig-Holstein Magazin - 05.10.2017 19:30 Uhr Zwei Tage lang verweilt Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier zu seinem Antrittsbesuch in Schleswig-Holstein. Im Kieler Landeshaus wurde er von Daniel Günther empfangen.







3,67 bei 6 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In Kiel freute sich der Ministerpräsident über den Besuch. Nach einem Eintrag ins Gästebuch der Landesregierung überreichte Günther Steinmeier als Geschenk eine Lithographie von Armin Müller-Stahl. "Guck mal", sagte das Staatsoberhaupt zu seiner Frau. "Das ist eine große Freude." Büdenbender bekam einen Blumenstrauß. Anschließend nahmen beide an einer Kabinettssitzung teil.

In Flensburg kam die Sonne raus

Am Nachmittag ging es für Steinmeier zur Universität Flensburg und dort kam die Sonne heraus - sehr zur Freude der vielen Schaulustigen, die sich vor dem Haupteingang versammelten, um einen Blick auf den Bundespräsidenten zu werfen. Dieser nahm sich ebenso wie Günther Zeit, um mit den Wartenden zu sprechen und sich mit ihnen fotografieren zu lassen, bevor er sich in der Versuchsküche für Studenten über den Studiengang Verbraucherbildung informierte.

Steinmeier schaut in Schleswig-Holstein vorbei































Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2017 | 16:00 Uhr