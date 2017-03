Stand: 13.03.2017 12:15 Uhr

Bundesamt testet Abgaswerte künftig in Leck

Es ist eine Konsequenz aus dem VW-Abgas-Skandal: Auf dem ehemaligen Militärflughafen in Leck will das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) künftig Abgastests durchführen. Noch verwaltet das Gelände die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - doch das soll sich ändern: Die Gemeinden Klixbüll, Tinningstedt und Leck wollen heute einen Vertrag mit dem Bund und dem KBA unterzeichnen. Damit könnten nun Bauplanungen für die Strecke beginnen.

Betrug bei Abgasreinigung soll künftig verhindert werden

In Leck sollen nach dem Vorbild unangemeldeter Doping-Tests im Sport Abgaswerte von Fahrzeugen kontrolliert werden, die von Leihwagenanbietern oder direkt aus Autowerken stammen. Mit Privatwagen ist das nicht geplant. "Diese zusätzlichen Prüfungen sollen dazu beitragen, dass künftig Betrug bei der Abgasreinigung verhindert wird", sagte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Nach dem Skandal um Schadstoff-Manipulationen bei VW hatte Dobrindt den Aufbau einer staatlichen Prüftechnik in die Wege geleitet. Bisher beauftragte das KBA Prüfdienste wie Tüv oder Dekra mit technischen Kontrollen.

Es gibt bereits mobile Prüfgeräte

Für Messungen im realen Fahrbetrieb auf der Straße hat die Behörde bereits zwei mobile Prüfgeräte (Pems) angeschafft. Die Technik sei einsatzbereit, nachdem Schulungen für KBA-Beschäftigte abgeschlossen seien, hieß es vom Ministerium. Außerdem ist ein Labor mit Prüfständen für das KBA geplant. Dafür wurde im Januar ein Gebäude in Harrislee in Schleswig-Holstein gekauft. Nach Umbauten sollen im Laufe des Jahres KBA-Mitarbeiter einziehen. Die Behörde steht in der Kritik, weil sie eine von VW eingesetzte illegale Software nicht entdeckte, die Abgaswerte manipulierte. Der Skandal flog 2015 in den USA auf, wo Behörden seit Jahren eigene Prüftechnik haben.

