Stand: 05.11.2017 08:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Lübeck: Ein Amt, sechs Kandidaten

In Lübeck sind heute mehr als 176.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Fünf Männer und eine Frau treten an. Neben der 54 Jahre alten Kathrin Weiher bewerben sich noch Jan Lindenau, Thomas Misch, Detlev Stolzenberg, Joachim Heising und Ali Alam. Sie wollen Nachfolger von Bernd Saxe (SPD) werden, der nach 17 Jahren nicht mehr für eine vierte Amtszeit kandidiert. In der Stadt gibt es viele Probleme - vor allem sind es Infrastrukturprobleme, die Wahlkämpfer wie Bürger gleichermaßen umtreiben. Die Autofahrer stehen im Dauerstau, weil es zu viele Baustellen gleichzeitig durch marode Brücken, sanierungsbedürfte Straßen oder aufwendige Umbauarbeiten gibt. Wer Ausweise verlängern, den Wohnort ummelden oder das Auto abmelden will, muss sich auf lange Wartezeiten bei den online vergebenen Terminen einstellen. Die Schulen sind der Reihe nach renovierungsbedürftig. Die Stadt kann den Sanierungsstau jedoch wegen der hohen Schuldenlast nur nach und nach abarbeiten.

Lübeck wählt einen neuen Bürgermeister Schleswig-Holstein Magazin - 03.11.2017 19:30 Uhr Am Sonntag wählt Lübeck einen neuen Bürgermeister. Bernd Saxe tritt nicht nochmal an. Auf seinen Nachfolger warten hohe Schuldenberge und viele andere Probleme.







4,2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weiher will Kitas besser ausstatten

Es warten viele Aufgaben auf den neuen Bürgermeister - oder die neue Bürgermeisterin. Erstmals in der knapp 875-jährigen Geschichte der Hansestadt könnte eine Frau als Verwaltungschefin ins Rathaus einziehen. Kathrin Weiher (parteilos) wird von einem Bündnis aus CDU, Grünen, Linken, FDP und der Wählerinitiative BfL unterstützt. "Ich habe nicht lange gezögert, denn ich fand die Idee einer überparteilich unterstützten Kandidatur äußerst reizvoll", sagt Weiher. Die Unterstützung durch fünf Parteien eröffne die Chance, in der Bürgerschaft ihre Ideen für Lübeck tatsächlich umzusetzen, sagt die amtierende Kultursenatorin der Hansestadt. "Ich will eine Bürgermeisterin sein, die das Lübecker Klein-Klein hinter sich lässt und wieder für mehr Gemeinsamkeit in der Stadt sorgt." Die 54-Jährige will mehr Geld in die Bildung stecken und das Land dabei - mit Blick auf leere Stadtkassen - finanziell in die Pflicht nehmen: "Die Kitas müssen besser ausgestattet werden, personell in erster Linie. Da muss jetzt von Bund und Land was passieren."

Lindenau will moderne Verwaltung

Jan Lindenau ist derzeit Lübecker SPD-Fraktionschef. Der 38 Jahre alte Bankkaufmann will die Verwaltung modernisieren. Er verspricht "mehr Service für Lübeck" - und zwar vor Ort im Stadtteil. "Wir müssen die Stadtverwaltung dahin orientieren, dass wir Abläufe schneller machen, dass die Menschen zu einer Stelle in der Stadt gehen können und nicht auswendig lernen müssen, wer für mich zuständig ist." Er halte die Zeit für einen Generationswechsel im Rathaus für gekommen, sagt der 38-Jährige. "Auch von vielen älteren Bürgern höre ich, dass sie es gut fänden, wenn endlich ein junger Mann mit frischen Ideen käme", sagt Lindenau, der seit mehr als 15 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv ist.

Misch will Stadteilbüros wieder öffnen

Auch Thomas Misch will die Verwaltung modernisieren und - genauso wie Lindenau - die Stadteilbüros wieder öffnen. "Ich will Bürgermeister werden, um einiges in Lübeck zu ändern, das im Argen liegt." Außerdem wolle er den Bau günstiger Wohnungen vorantreiben und den Investitionsstau bei Straßen, Brücken und Schulgebäuden abbauen. Misch war früher Autoverkäufer und in der Lübecker Kommunalpolitik zunächst in der CDU aktiv. Danach engagierte er sich bei den Bürgern für Lübeck - und nun ist der 60-jährige Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler. Dort arbeitet er als stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer.

Stolzenberg will besseres Baustellenmanagement

Detlev Stolzenberg möchte "frischen Wind ins Rathaus" bringen, außerdem will er die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt stellen. "Ich will die Kommunikation innerhalb der Verwaltung und mit den Bürgern verbessern. Die Stadt Lübeck bleibt unter ihren Möglichkeiten, das will ich ändern", sagt der freiberufliche Stadtplaner, der keiner Partei angehört. Der 57-Jährige sieht deutlichen Nachholbedarf vor allem in den Bereichen Bauen und Sanieren. "Ich denke, wir brauchen tatsächlich eine Verwaltung, die sich Fach-Know-How einkauft, gerade was das Baustellenmanagement angeht. Da müssen Experten mit einbezogen werden, damit wir wirtschaftlichen Schaden - nicht nur was die Baukosten angeht - vermeiden, sondern auch bei den vielen Wirtschaftsbetrieben, die davon abhängig sind."

Heising will Missstände aufzeigen

Joachim Heising hatte die Idee fürs Bürgermeisteramt zu kandidieren schon länger. "Aber jetzt steht ein Wachwechsel im Rathaus an", sagt der parteilose Politiker, der Missstände aufzeigen will. "Ich werde in allen Sachen rühren und versuchen, alles was gelaufen ist in den vergangenen Jahren - soweit es irgend möglich ist - zu veröffentlichen." Heising setzt auf mehr Transparenz und Dialog mit den Bürgern. "Ganz konkret müssen wir die Fehlentscheidung, die Bürgerbüros in den Stadtteilen zu schließen, rückgängig machen", meint der selbstständige Finanzmakler.

Alam will "Bürgerterminals" einrichten

Ali Alam bezeichnet sich selbst als "Bürgermeister der Herzen". Der 37 Jahre alte Geschäftsführer einer Werbeagentur ist Mitglied der Satire-Partei. Als Bürgermeister wolle er 25,09 Prozent seines Gehaltes in einen Fond einzahlen, über dessen Verwendung die Bürger bestimmen könnten, sagt er. Wie Heising will Alam auch die Missstände ansprechen: "Es ist halt heutzutage sehr problematisch, Missstände darzustellen. Du kannst nicht immer mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen: Das ist falsch. Das bringt alles nichts. Heute muss man das liebevoll zeigen. Und mit Witz und Satire geht das einfach." Auch das Thema Bürgerservice umtreibt den 37-Jährigen. Er schlägt als Ersatz für die geschlossenen Stadtteil-Büros "Bürgerterminals" vor, die in Diskotheken oder Einkaufszentren aufgestellt werden könnten.

NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin berichten live

Gewählt wird heute, eine mögliche Stichwahl findet nach Angaben der Stadt am 19. November statt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Wahlberechtigt sind mehr als 176.850 Lübecker und in der Stadt lebende EU-Bürger ab 16 Jahren. Mit Spannung erwartet wird auch die Wahlbeteiligung, die bei der Bürgermeisterwahl 2011 bei 38,9 Prozent lag. NDR 1 Welle Nord und Schleswig-Holstein Magazin berichten heute live aus dem Lübecker Rathaus über den Ausgang der Wahl.

Weitere Informationen mit Audio Auf ein Wort mit Lübecks Bürgermeister Saxe Die Lübecker wählen einen neuen Bürgermeister. Noch hat Bernd Saxe (SPD) das Amt inne - inzwischen seit fast 18 Jahren. Er tritt aber nicht mehr an. Im Interview blickt er auf seine Zeit zurück. mehr mit Audio Lübecker wählen einen neuen Bürgermeister Sechs Bewerber ringen um die Nachfolge von Amtsinhaber Saxe, der nach 18 Jahren nicht mehr kandidiert. Sie müssen sich Problemen wie Investitionsstau und Bürokratie-Dschungel stellen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 05.11.2017 | 18:05 Uhr