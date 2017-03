Stand: 27.03.2017 11:16 Uhr

Briefwahl - Bereits jetzt neuen Landtag wählen

In knapp sechs Wochen steht fest, ob die Landesregierung weitermachen kann oder ob es einen Regierungswechsel gibt. Bereits seit heute können die Schleswig-Holsteiner ihre Briefwahlunterlagen beantragen und ihr Kreuz machen. Die sehen in diesem Jahr etwas anders aus als bei vergangenen Wahlen im Land. Mit diesen Neuerungen will Landeswahlleiter Tilo von Riegen die Teilnahme an der Landtagswahl am 7. Mai erleichtern. Das Wahlalter wurde zudem von 18 auf 16 Jahre gesenkt.

Die Neuerungen der Wahlenunterlagen NDR 1 Welle Nord - 21.03.2017 19:30 Uhr Die Unterlagen für die Landtagswahl am 7. Mai sehen in diesem Jahr etwas anders aus. Erstmals sind darauf farbige Logos der Parteien zu sehen.







Wahlunterlagen in leichter Sprache

Früher erhielten alle Wahlberechtigten im Land eine Postkarte. Um das Schreiben für alle verständlich zu machen, wurde es jetzt in leichter Sprache abgefasst und im DIN-A4-Format übersichtlicher gestaltet. Postkarten sollen gar nicht mehr verschickt werden. "Da die Gemeinden nicht wissen können, wer Unterlagen in leichter Sprache benötigt, erhalten alle Wahlberechtigten die Unterlagen in dieser Form" sagte von Riegen. Auch die Briefwahlunterlagen sind entsprechend in kurzen, leicht verständlichen Sätzen verfasst und mit den Logos der Parteien versehen.

Mobiles Wahllokal

Im Amt Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll ein Pilotprojekt zur Steigerung der Wahlbeteiligung beitragen. An vier Samstagen im April können Wähler ihre Briefwahlunterlagen in einem mobilen Wahllokal abholen oder gleich dort ihre Stimme abgeben.

