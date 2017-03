Stand: 04.03.2017 06:00 Uhr

Bouldern: Mehr Platz für Lübecks Stadtaffen von Hauke von Hallern

Wenn Arne Winkler eine leere Wand sieht, juckt es ihn in den Fingern. Er will schrauben: Einen Boulder aus bunten Steinen, eine Route, die sich entlang einer vier Meter hohen Wand nach oben schlängelt. "Bouldern ist Klettern ohne Seil und Sicherung", erklärt der Routen-Bauer. Wer daneben greift, landet auf einer dicken Schaumstoffmatte. Auf einer Leiter befestigt der 30-Jährige den letzten Stein seiner blauen Route. Mit einer Bohrmaschine schraubt Winkler einen Henkel-Griff an die Wand. Siebzig neue Routen müssen er und seine Kollegen entwickeln, mehr als 600 Griffe und Tritte befestigen mit tausenden Schrauben. Denn das Urban-Apes-Kletterzentrum in Lübeck hat angebaut - eine neue Boulderhalle. Heute wird sie eröffnet.

Schrauber-Genie mit Erfahrung

"Wer den letzten Griff mit beiden Händen berührt, hat die Route geschafft", erklärt Arne. Der 30-Jährige klettert seit zwölf Jahren, irgendwann fing er selbst an, Boulder-Strecken zu bauen. In der Szene gilt der Kieler als Schrauber-Genie. In Lüneburg und Kiel besitzt der gelernte Bauingenieur zwei Boulderhallen. "Arne entwickelt kreative Boulder und gehört zu den besten Schraubern in ganz Norddeutschland", lobt Nick Mammel, der Chef der Kletterhalle Urban Apes - auf deutsch "Stadtaffen".

Er muss anbauen, denn ein Sport, der aus den Bergen kommt, erobert immer mehr den Norden. "Unser kleiner Boulderbereich war einfach zu voll", sagt Mammel. 300 Quadratmeter werden mit Kletterpartien gefüllt. Mehr als 3.000 Routen hat Arne Winkler schon geschraubt. Bouldern ist viel mehr als nur Klettern: "Die Sportler knobeln sich mit viel Technik von Stein zu Stein nach oben", erzählt Winkler. Gefragt sind neben viel Kraft auch Balance, Ausdauer und ein gutes Körpergefühl.

Routen bauen ist harte Arbeit

Das Bauen der Strecken ist nicht weniger anstrengend. "Man muss körperlich arbeiten und ist die ganze Zeit aus der Puste. Gleichzeitig ist Kreativität gefragt. Am Ende des Tages ist das wirklich harte Arbeit", gesteht der Kieler. Zwischendurch probieren Arne und sein Team die neuen Routen aus. "Was ich mir ausgedacht habe, muss an der Wand schließlich auch funktionieren", sagt er. "Es soll schaffbar sein und gleichzeitig Spaß machen." Auf schmalen Tritten balanciert der 30-Jährige die Wand entlang. "Der letzte Zug zum Top ist extrem weit, für kleinere Sportler schwer machbar", stellt Arne fest. "Da muss ich nochmal nachbessern." Mit einer Bohrmaschine lockert er den Top, also den obersten Griff, und schraubt ihn etwas weiter unten wieder fest.

Kostenlos ausprobieren

Im Land gibt es nur eine Handvoll Schrauber. Arne Winkler war schon in etlichen Hallen, um seinen Lieblingssport an die Wand zu bringen. Seinen Lübecker Freunden hilft er gerne. "Schrauben macht mir fast so viel Spaß wie das Klettern selbst", verrät er. "Dabei kann ich super abschalten und bekomme den Kopf frei."

Wer Arnes Routen ausprobieren möchte, kann das am Eröffnungstag kostenlos. Los ging es heute um elf Uhr im Urban Apes Kletterzentrum, Bei der Gasanstalt 5 in Lübeck.

