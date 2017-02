Stand: 10.02.2017 12:29 Uhr

Bombenentschärfungen in Kiel und Wedel

Am Wochenende werden in Schleswig-Holstein gleich zwei Bomben entschärft: Die erste Bombenentschärfung findet am Sonnabend in Wedel (Kreis Pinneberg) statt, die zweite - wesentlich größere - am Sonntag im Kieler Stadtteil Ellerbek. Mehrere tausend Anwohner müssen ihre Häuser und Wohnungen aus Sicherheitsgründen verlassen.

Karte: Bombenentschärfung in Ellerbek: Sperrgebiet und Straßensperrung

Britische Fliegerbombe in Kiel

In Kiel-Ellerbek wird der Kampfmittelräumdienst am Sonntag eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Die 250 Kilogramm schwere Bombe wurde am Donnerstag bei Arbeiten an einem Radweg nahe der Gerhart-Hauptmann-Schule gefunden. Die Stadt Kiel informiere betroffene Bürger im Laufe des heutigen Tages mit Handzetteln, teilte die Polizei mit. Am Sonntag müssen etwa 3.800 Anwohner bis 13 Uhr rund um den Fundort ihre Wohnungen verlassen haben. Für sie steht eine Notunterkunft zur Verfügung. Die Entschärfung in dem dicht bebauten Gebiet beginnt laut Polizei gegen 14 Uhr und dauert voraussichtlich bis 15 Uhr. Straßensperrungen werden bereits ab 12 Uhr eingerichtet.

Blindgänger in Wedel bei Bauarbeiten entdeckt

In Wedel hatten Bauarbeiter die ebenfalls 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg während Straßenarbeiten entdeckt. Sie soll nach Angaben des Verbands der Kreisfeuerwehr am Sonnabend um 13 Uhr entschärft werden. Betroffen sind etwa 500 Anwohner: Sie müssen bis Sonnabend um 12 Uhr in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort ihre Wohnungen verlassen haben. Die Entschärfung der Bombe soll voraussichtlich bis 15 Uhr dauern. Um den Fundort herum ist laut Feuerwehr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Weitere Informationen Fliegerbombe in Kiel erfolgreich entschärft Experten haben am Sonntagmittag im Kieler Stadtteil Klausbrook eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Aktion war allerdings nicht ganz alltäglich. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2017 | 08:00 Uhr