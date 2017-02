Stand: 11.02.2017 14:32 Uhr

Bombe in Wedel entschärft, morgen ist Kiel dran

Mitte vergangener Woche hatten Bauarbeiter sie in Wedel im Kreis Pinneberg entdeckt, heute haben Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst die 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür wurde der Bereich im Umkreis von 500 Metern um den Fundort des Blindgängers abgesperrt. 500 Menschen mussten ihre Wohnungen bis 12 Uhr verlassen. Um 13 Uhr begann der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gab es nach knapp eineinhalb Stunden Entwarnung. Inzwischen sind alle Sperrungen wieder aufgehoben. Die betroffenen Anwohner dürfen wieder in ihre Häuser.

Britische Fliegerbombe in Kiel

In Kiel-Ellerbek wird der Kampfmittelräumdienst am Sonntag eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Die ebenfalls 250 Kilogramm schwere Bombe wurde am Donnerstag bei Arbeiten an einem Radweg nahe der Gerhart-Hauptmann-Schule gefunden. Die Stadt Kiel informierte Anwohner bereits am Freitag mit Handzetteln, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntag müssen etwa 3.800 Anwohner bis 13 Uhr rund um den Fundort ihre Wohnungen verlassen haben. Für sie steht eine Notunterkunft zur Verfügung. Die Entschärfung in dem dicht bebauten Gebiet beginnt laut Polizei gegen 14 Uhr und dauert voraussichtlich bis 15 Uhr. Straßensperrungen werden bereits ab 12 Uhr eingerichtet.

Karte: Bombenentschärfung in Ellerbek: Sperrgebiet und Straßensperrung

Weitere Informationen Fliegerbombe in Kiel erfolgreich entschärft Experten haben am Sonntagmittag im Kieler Stadtteil Klausbrook eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Aktion war allerdings nicht ganz alltäglich. (25.11.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2017 | 15:00 Uhr