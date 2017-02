Stand: 12.02.2017 20:19 Uhr

Bombe in Kiel erfolgreich entschärft

In Kiel-Ellerbek haben Experten des Kampfmittelräumdienstes am Sonntagnachmittag eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Laut Polizei gab es keine Komplikationen. "Es ist ein Einsatz, wie wir ihn relativ häufig in Kiel haben," sagte Polizeisprecher Matthias Arends NDR 1 Welle Nord. Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger war am Donnerstag bei Bauarbeiten für einen neuen Radweg nahe der Gerhart-Hauptmann-Schule gefunden worden.

Ein Zufallsfund

Während der Erdarbeiten in der vergangenen Woche bemerkt ein Bauarbeiter etwas Ungewöhnliches im Erdreich. "Wenn eine Bombe aufschlägt und sich in die Erde bohrt, wühlt sie das Erdreich auf und verändert die Schichten", erklärt Oliver Kinast vom Kampfmittelräumdienst. "Dieser Spur ist der Bauarbeiter gefolgt und fand so schließlich die Bombe. Wir reden hier also von einem Zufallsfund." Gleich steht fest: Die Entschärfung soll am Sonntag erfolgen - nicht ohne Grund, so Polizeisprecher Arends: "Der Fundort liegt an einer viel befahrenen Straße, dem Ostring, da ist am Sonntag natürlich weniger Verkehr. Außerdem gibt es viele Schulen rund um den Fundort."

Entschärfung dauert länger als geplant

Rund 3.800 Menschen müssen für die Entschärfung ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In die extra eingerichtete Notunterkunft in einer Schule kommen allerdings nur etwa 50 Menschen. Bei Kaffee und Kuchen warten sie auf eine grüne Rakete am Kieler Himmel: Das Signal für eine erfolgreiche Entschärfung. Das kommt etwa zehn Minuten später als geplant. Denn jede Bombe ist nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes anders, selbst bei gleichem Zündmechanismus: "Die Übertragungsladungen waren so fest, dass das wirklich mit sehr viel körperlicher Anstrengung verbunden war", erklärt Oliver Kinast. Nur zu zweit gelingt es den Experten, diese Zündverstärker zu entfernen und so die 250 Kilo schwere Fliegerbombe unschädlich zu machen.

Bombenentschärfung in Kiel geht glatt















Erfolgreiche Bombenentschärfung in Wedel

Am Sonnabend war in Wedel (Kreis Pinneberg) eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden, die bei Bauarbeiten entdeckt worden war. Dafür wurde der Bereich rund um den Fundort abgesperrt und 500 Menschen mussten ihre Wohnungen für ein paar Stunden verlassen. Um 13 Uhr begann der Kampfmittelräumdienst mit seiner Arbeit. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers dauerte es knapp eine Stunde, den Blindgänger unschädlich zu machen.

Weitere Informationen Fliegerbombe in Kiel erfolgreich entschärft Experten haben am Sonntagmittag im Kieler Stadtteil Klausbrook eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Aktion war allerdings nicht ganz alltäglich. (25.11.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.02.2017 | 17:00 Uhr