Stand: 14.04.2017 16:54 Uhr

Bischöfe besorgt über "Fake News"

"Was ist Wahrheit?" So lautete das Motto des diesjährigen Ökumenischen Kreuzweges in Lübeck. Erzbischof Stefan Heße warnte vor negativer Stimmungsmache durch sogenannte alternative Fakten. Auch bei der Verurteilung Jesu habe nach biblischer Überlieferung statt der Wahrheit die aufgeheizte öffentliche Meinung den Ausschlag gegeben. Die Bischöfin im Sprengel Hamburg, Kirsten Fehrs, sagte, dass es tatsächlich in Politik und Wahlkämpfen nicht mehr darauf ankomme, was Wahrheit und was Lüge sei. Fake news, also Lügen, kämen immer häufiger vor. "Das muss uns extrem besorgen", sagte Fehrs.

Mit dem Holzkreuz auf dem Lübecker Kreuzweg











750 Christen auf dem Kreuzweg

Christen aller Konfessionen gingen am Karfreitag gemeinsam den Ökumenischen Kreuzweg in Lübeck, beteten und sangen und erinnerten an das Leiden Christi. Um zehn Uhr begann die Prozession in der Jakobikirche. Laut Polizei beteiligten sich 750 evangelische und katholische Christen. Auch viele Kinder und Jugendliche waren dabei. Sie trugen ein 1,50 Meter großes Holzkreuz aus der Altstadt zum eineinhalb Kilometer entfernten Jerusalemsberg. Der Kreuzweg stammt aus dem 15. Jahrhundert und gilt als der älteste noch erhaltene in Deutschland.

Ein Kaufmann ließ den Weg anlegen

Singen und beten beim Lübecker Kreuzweg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 14.04.2017 14:00 Uhr Autor/in: Philipps, Thorsten Rund 750 Christen sind am Karfreitag in Lübeck zusammengekommen, um gemeinsam beim Ökumenischen Kreuzweg an die Leidengeschichte Christi zu erinnern. Das Motto lautete: "Was ist Wahrheit?"







Der Kreuzweg in Lübeck geht zurück auf das Jahr 1493, als der Kaufmann Hinrich Konstin diesen Weg anlegen ließ. Er war kurz zuvor in Jerusalem gewesen, unter anderem, um die Via Dolorosa zu vermessen. Aus diesem Grund wurde Lübecks Kreuzweg am Ende exakt so lang wie das Vorbild: 1.650 Meter. In der Hansestadt markierten außerdem steinerne Reliefs und biblische Tafeln den Weg zwischen der Jakobikirche und dem großen Kreuz auf dem Jerusalemsberg. Heute sind sie jedoch zerstört oder beschädigt.

