Stand: 10.03.2017 11:04 Uhr

Berufsfischer fürchten um ihre Existenz

Wie sieht die Zukunft aus für Berufsfischer in Schleswig-Holstein? Beschränkungen der Fangmengen und Fangzeiten könnten das Aus für viele Familienbetriebe bedeuten. Die erneute Absenkung der Dorschfang-Quote für die Ostsee ist heute eines der Hauptthemen der Mitgliederversammlung des Landesfischereiverbandes. "Das ist die vierte Absenkung in Folge", sagte Geschäftsführerin Elke Horndasch-Petersen. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Quoten des sogenannten Brotfischs um 87,5 Prozent zu reduzieren - letztendlich seien "nur" 56 Prozent beschlossen worden.

Zwangspause für Hunderte Fischerboote

In der Ostsee sind nach den letzten amtlichen Zahlen aus dem Jahr 2015 noch rund 440 Fischkutter und Fischerboote registriert. Doch nach Ansicht von Horndasch-Petersen erzeugt die Statistik einen falschen Eindruck. Die Fischer müssen laut Verband in diesem Jahr 30 Tage festlegen, in denen sie nicht gezielt auf Dorschfang gehen. Sie können stattdessen andere Fische wie Butt und Scholle fischen. "Das ist jedoch nur begrenzt möglich", sagte Horndasch-Petersen. Alternativ können sie ihr Schiff für 30 Tage auch komplett an die Kette legen. Dafür erhalten die Betriebe als Unterstützung einen finanziellen Ausgleich. Dieser decke jedoch nicht die wirklichen Kosten, so die Geschäftsführerin.

Hinzu kommt während der Hauptlaichzeit des Dorschs im Februar und März ein generelles Dorschfangverbot. Einzige Ausnahme sind kleine Kutter unter 15 Meter Länge. Sie dürfen ihre Netze bis zu einer Wassertiefe von 20 Metern auswerfen.

