"Bei jedem Lkw, der vorbeifährt, zucke ich" von Sebastian Parzanny

"Ich dachte, es fährt ein Zug durch mein Haus. Der Lärm war unbeschreiblich. An sich war da die Welt für mich zu Ende." So beschreibt Hausbesitzer Matthias Köppl aus Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) den Moment, den er wahrscheinlich sein Leben lang nicht vergessen wird: Der 50-Jährige hatte sich gerade für einen Mittagsschlaf auf die Couch gelegt, als ein mit Gülle beladener 40-Tonner in das Doppelhaus krachte: "Ich lag ungefähr vier Meter von der Stelle entfernt, an der die Zugmaschine zum Liegen kam", sagt er noch immer sichtlich geschockt. Der Lkw riss ein Loch in die Wand von Köppls Nachbarn, die in der anderen Doppelhaushälfte wohnen.

20.000 Liter Gülle-Substrat geladen

Nach dem Crash konnte Köppl nicht sofort nach draußen ins Freie, um zu sehen, was genau passiert war. Denn der Lkw hatte bei dem Unfall rund 20.000 Liter Gülle-Substrat verloren. Die Flüssigkeit übte von außen einen solchen Druck auf die Türen aus, dass Köppl sie nicht öffnen konnte. Auch durch die Fenster drang die übelriechende Flüssigkeit in seine Wohnung ein. Als der Monteur schließlich draußen war, sah er, dass weder seine Nachbarn aus der anderen Seite des Doppelhauses noch der Lkw-Fahrer verletzt waren. Allerdings kamen alle mit Schocks ins Eckernförder Krankenhaus.

Köppl fühlt sich nicht mehr sicher

Das Gülle-Substrat wurde abgepumpt, die Wohnung gereinigt. Es riecht kaum noch, tagsüber zieht ganz langsam der Alltag ein. Nachts jedoch holt der Moment des Unfalls den Mann immer wieder ein: "Bei jedem Lkw, der hier vorbeifährt, zucke ich zusammen. Jedes Geräusch nachts im Haus - das nehme ich jetzt alles ganz anders wahr." In den ersten Nächten nach dem Unfall konnte Köppl gar nicht schlafen, mittlerweile sehr unruhig.

Während er vor dem Haus steht und die Schäden zeigt, fahren immer wieder Lkw durch die steile Kurve, rauschen nur wenige Meter an seinem Vorgarten vorbei. Teilweise sind sie erstaunlich schnell unterwegs. "Es interessiert einfach niemanden, dass hier eine geschlossene Ortschaft ist. Pkw hatte ich schon häufiger im Vorgarten liegen, aber der Unfall am vergangenen Sonnabend hat für mich das Fass zum Überlaufen gebracht", sagt er.

Anwohner fordern eine Tempo-30-Zone

Gemeinsam mit Nachbarn aus dem Ortsteil Stubbe und dem Bürgermeister von Rieseby will der Hausbesitzer nun bei den Behörden erreichen, dass die Straße zur Tempo-30-Zone wird. Auch sogenannte Tempo-Hemmschwellen wären eine Möglichkeit, findet er. Aber ob und wann das umgesetzt wird, ist völlig unklar.

Genauso offen ist, ob das Doppelhaus überhaupt stehen bleiben kann: In seiner Hälfte kann Köppl im Moment nach wie vor wohnen. Die Nachbarhaushälfte darf nicht betreten werden. Dort klafft das Loch in der Wand. Die Bewohner sind nun erst einmal bei Freunden untergekommen. Vor einigen Tagen waren ein Statiker sowie ein Architekt vor Ort, die nun ein Gutachten erstellen - auch dazu, wie hoch der Schaden ist. "Doch bis alles geklärt ist, kann mindestens ein halbes Jahr ins Land ziehen", befürchtet Köppl.

