Stand: 31.03.2017 12:22 Uhr

Bei CDU-Wahlerfolg: Prien soll Bildungsministerin werden

Schleswig-Holsteins CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther hat die erste Kandidatin für sein Kompetenzteam offiziell vorgestellt. Im Falle eines Wahlsieges der Christdemokraten bei der Landtagswahl am 7. Mai soll sich Karin Prien um Schule und Bildung kümmern. Die 51 Jahre alte Bildungspolitikerin ist zurzeit stellvertretende CDU-Fraktionschefin der Hamburger Bürgerschaft. Günther plant Bildung, Wissenschaft und Kitas in einem Ressort zusammenzufassen. Er verspricht sich davon Politik weniger Reibungsverluste. Prien sei sehr geeignet, sagte Günther in Kiel und fügte an: "30 Jahre ohne CDU-Bildungsminister sollen nach der Wahl ein Ende finden." Prien selbst will eine "gerechte Schulpolitik" machen und die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren umsetzen.

G9-Umstellung soll sofort starten

Die CDU-Politikerin betonte, sie werde unverzüglich nach einer eventuellen Regierungsübernahme mit der flächendeckenden Umstellung auf G9 an allen Gymnasien beginnen. "Wir werden die Schulen dabei nicht allein lassen. Das werden wir gründlich vorbereiten und gemeinsam mit den Schulen umsetzen", sagte Prien. Auch bei den Gemeinschaftsschulen gelte es, sich auf die Qualität des Unterrichts zu konzentrieren. Dazu gehöre unter anderem, wieder Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern Physik, Chemie und Biologie zu erteilen - anstatt im Einheitsfach NaWi.

Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bleiben

Am bestehenden Zwei-Säulen-System aus Gymnasien und Gemeinschaftsschulen will Prien "nicht rütteln". Eine gerechte Bildungspolitik müsse sowohl die Schulabbrecherquote senken als auch die Förderung der Leistungsstarken im Blick haben, sagte die 51-Jährige. "Bildungsabschlüsse müssen im Land und im Bund vergleichbar werden."

Günther präsentiert mögliche Bildungsministerin NDR 1 Welle Nord - 31.03.2017 14:00 Uhr Autor/in: Grusnick, Anna "Ich kann Ministerin." Die CDU-Politikerin Prien will im Falle eines CDU-Wahlsiegs das Bildungsministerium übernehmen. CDU-Spitzenkandidat Günther hält sie für entscheidungsstark.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Prien: Lehrer haben zu viele Aufgaben

Prien - selbst Mutter dreier Kinder - sagte, sie werde sich dafür einsetzen, dass die Arbeit der Lehrer wieder stärker wertgeschätzt werden müsse. "Deren Arbeit wird durch immer neue Aufgaben und zusätzliche Projekte immer schwerer. Ich will, dass die Lehrerinnen und Lehrer sich wieder vor allem auf das Unterrichten konzentrieren können." Die CDU fordert deshalb eine Lehrerbedarfsanalyse und eine Erhebung der Arbeitsbelastung von Lehrkräften.

Gut fünf Wochen vor der Wahl hat CDU-Spitzenkandidat Günther sein Kompetenzteam nach eigener Aussage komplett. Weitere Personalien sollen nach Prien folgen.

Weitere Informationen mit Audio Nord-CDU: Günther hat "Bock auf Wahlkampf" Beim offiziellen Wahlkampfauftakt in Neumünster hat der schleswig-holsteinische CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther rund 200 Parteianhänger nochmal auf den Wahlkampf eingeschworen. mehr Umfrage: SPD gewinnt deutlich - CDU mit Verlusten Am 7. Mai wird in Schleswig-Holstein gewählt. Die jüngste NDR Umfrage zeigt: Die SPD wäre stärkste Kraft. Die CDU würde deutlich verlieren. Eine Mehrheit der Befragten ist mit der Regierungsarbeit zufrieden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.03.2017 | 14:00 Uhr