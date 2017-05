Stand: 12.05.2017 20:00 Uhr

Beamte suchen Drogen und Schleuser

Sie suchen Alkohol, Drogen und bestimmte Medikamente. Auch Diebe und Schleuser wollen die etwa 100 Bundes- und Landespolizisten sowie Zollmitarbeiter schnappen, die seit dem Abend bei einer groß angelegten Aktion Autofahrer im Polizeiautobahnrevier Nord kontrollieren.

Großkontrolle auf der A 7 Schleswig-Holstein Magazin - 12.05.2017 19:30 Uhr Die Polizei führt auf der A 7 eine Großkontrolle durch, um Drogenmissbrauch und Schleuserkriminalität aufzudecken. Der gesamte Verkehr wird über den Parkplatz Jalm geleitet.







THW und Autobahnmeisterei unterstützen die Beamten

Ein Kontrollschwerpunkt ist auf der A 7 in Fahrtrichtung Norden. Dafür leiten die Beamten den Verkehr über den Parkplatz Jalm um. Das Technische Hilfswerk und die Autobahnmeisterei Schuby unterstützen die Beamten an dieser Kontrollstelle. Zusätzlich gibt es mehrere Kontrollen auf den Ausweichrouten in den Kreisen Schleswig-Flensburg, und Nordfriesland. Um 20 Uhr haben die Polizisten mit der sogenannten "Nord-Ostsee-Kontrolle" begonnen. Geplant ist das Ganze bis etwa 5 Uhr am Samstagmorgen.

2016 sterben 114 Menschen bei Verkehrsunfällen

Mit der Kontrolle will die Polizei auch die Unfallzahlen zurückschrauben. 2016 gab es laut Verkehrssicherheitsbericht mehr Unfälle als 2015. Insgesamt waren es 87.237 - ein Plus von 2,4 Prozent. Auf den Straßen des Landes kamen 114 Menschen bei Unfällen ums Leben, sieben mehr als im Vorjahr. 2016 gingen in Schleswig-Holstein insgesamt 198 Unfälle auf die Einnahme von Drogen zurück. Das sind 80 mehr als 2015.

