Stand: 04.02.2017 10:33 Uhr

Bauen am Hafen? Eckernförde muss entscheiden

Knapp 19.200 wahlberechtigte Eckernförder können sich am Sonntag entscheiden: Soll an der Wasserseite der Gaehtjestraße gebaut werden oder nicht? Schon lange wird über die Frage heiß diskutiert. Die Stadt Eckernförde plant schon seit gut zehn Jahren, die Innenstadt neu zu gestalten. Mit Geld aus dem Förderprogramm "Stadtumbau West" von Bund und Land soll wieder eine Verbindung zwischen dem Hafen und dem Noor entstehen. Im Rahmen der so genannten "Nooröffnung" hat sich die Ratsversammlung dafür ausgesprochen, ein kleines Teilstück am Hafen mit einer neuen Promenade zu verschönern.

Unten Geschäfte oder Gastronomie, oben Wohnungen oder Büros

"Wir wollen die Menschen einladen, dort länger zu verweilen", sagt die Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU). Damit sich die Bürger und Urlauber dort nicht vom Lärm der Gaehtjestraße gestört fühlen, sollen zwischen Straße und Wasserkante drei Gebäude gebaut werden. "Maximal zwei Stockwerke hoch, unten Geschäfte oder Gastronomie, oben Wohnungen oder Büros", erläutert Himstedt. Beim Bürgerentscheid geht es auch um Fördergelder. "Wenn wir die Gebäude nicht bauen können, steht auch die Finanzierung der Promenade auf der Kippe", so Himstedt. Nach ihren Angaben geht es um 1,5 Millionen Euro von Bund und Land.

Bürgerinitiative will kleine Gebäude statt großer Häuser

"Häuser als Schallschutz sind Irrsin", meint Falk Buettner von der Initiative "Bauen in Eckernförde", die sich für den Erhalt des historischen Stadtbildes einsetzt. Er und seine Mitstreiter haben Gegenvorschläge: "Wir könnten uns statt großer Häuser kleine Gebäude vorstellen. Mit einer Segelmacherei, Souvenirläden oder einem Bürgersaal", meint Buettner. Dass dort am Wasser eine Promenade gebaut werden soll, findet auch er gut. Die Bürgerinitiative hat den Bürgerentscheid organisiert, um die Eckernförder über die Bebauung des Areals an der Gaehtjestraße abstimmen zu lassen.

Verwirrende Stimmzettel?

Unzufrieden ist Buettner allerdings mit der Fragestellung auf dem Stimmzettel. Die hat das Innenministerium vorgegeben. "Sind sie dafür, dass nicht gebaut wird?" - Wer also gegen den Bau der Häuser ist, muss mit "Ja" abstimmen. Wer dafür ist, mit "Nein". Das könnte bei den Wählern für Verwirrung sorgen, befürchtet Buettner. Damit der Bürgerentscheid rechtskräftig ist, müssen nach Angaben der Stadt Eckernförde mindestens 16 Prozent der Wahlberechtigten abstimmen. An das Ergebnis ist die Ratsversammlung dann zwei Jahre gebunden.

Weitere Informationen Eckernförde: Die Heimat der Sprotten Altstadt, Kurpark und ein langer Sandstrand: In Eckernförde lässt sich alles bequem zu Fuß erreichen. Der Exportschlager des Fördestädtchens sind Kieler Sprotten. mehr

Andere Bürgerentscheide in Schleswig-Holstein Saxe: Umbau der Untertrave liegt auf Eis Nach dem Bürgerentscheid in Lübeck rückt eine Umgestaltung der Straße an der Untertrave in weite Ferne. Davon geht zumindest Bürgermeister Saxe aus. Denn: Die Fördergelder sind erstmal weg. (19.12.2016) mehr Unterschriften für mehr Abstand und Bürgerwillen Zwei Volksinitiativen haben ihre Unterschriftensammlungen gegen die Pläne für Windkraftanlagen gestartet. Die Ziele: Mehr Abstand der Häuser zu den Anlagen und mehr Gewicht des Bürgerwillens. (09.12.2016 mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.02.2017 | 08:00 Uhr