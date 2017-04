Stand: 17.04.2017 13:54 Uhr

Bald freie Fahrt: Brücke in Neustadt ersetzt

Die marode Eisenbahnbrücke in Neustadt (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zum Montag ersetzt worden. Über die Behelfsbrücke können nun wieder Züge rollen. Die erste Verbindung ist für Dienstagfrüh, 6 Uhr, geplant. Am Montagnachmittag informierte die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite allerdings noch, dass die Verbindung ausfalle.

Reisende nehmen den Bus

Weil Messungen ergeben hatten, dass die 64 Jahre alte Brücke den Belastungen der Züge nicht mehr gewachsen war, wurde sie Anfang April komplett gesperrt. Fern- und Nahverkehrszüge könnten nicht mehr darüber fahren. Auch die Verbindungen nach Dänemark waren betroffen. Reisende mussten auf der Strecke zwischen Neustadt und Puttgarden auf Busse ausweichen. Auch für den Fernverkehr zwischen Hamburg und Nykobing war ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Straße unter der Brücke war ebenfalls gesperrt. Sie ist eine wichtige Zufahrt zum Neustädter Ameosklinikum.

Am Wochenende wurde die alte Brücke nun abgerissen. Die Behlefsbrücke steht solange, bis sie von einer richtigen Brücke ersetzt wird. Ursprünglich war der Austausch des Bauwerkes erst für Ende April vorgesehen gewesen.

