Stand: 22.03.2017 14:38 Uhr

Bahngipfel soll Sylt-Pendlern helfen

Es ist eine echte Nervenprobe für Bahn-Pendler, die tagtäglich zwischen dem Festland und Sylt unterwegs sind. Weil es Probleme an den Kupplungen gab, wurden Ende 2016 90 Wagen des damaligen Betreibers, der Nord-Ostsee-Bahn, aus dem Verkehr gezogen. Die Ersatzzüge des neuen Betreibers, der DB Regio, sind oft verspätet oder fallen aus und sind nicht selten verdreckt. Zudem stehen im März und April umfangreiche Bauarbeiten an der Strecke im Kreis Nordfriesland an.

Bahn-Krisentreffen: Interview mit Landrat Harrsen Schleswig-Holstein 18:00 - 22.03.2017 18:00 Uhr Seit Monaten gibt es Ärger auf der Bahnstrecke nach Sylt. Deshalb hat der Kreis Nordfriesland alle Beteiligten zu einem Krisengespräch nach Niebüll gebeten. NDR-Reporterin Karin Henningsen hat am Rande des Treffens mit Landrat Dieter Harrsen gesprochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Landrat: Kein Befreiungsschlag

Um zumindest über diese Situation zu reden hat der Kreis Nordfriesland heute Abend zu einem Bahngipfel in Niebüll eingeladen. Den Befreiungsschlag, der alle Probleme auf einmal löse, werde es nicht geben, sagte Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen (WG-NF). Er erwarte aber von den Verantwortlichen konkrete Lösungsvorschläge. Mit den Verantwortlichen sind unter anderem die DB Regio als Betreiber der Marschbahnstrecke sowie der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein, NAH.SH, gemeint. Der Vertreter der Pendlerinitiative, Achim Bonnichsen, erwartet nichts Neues von der Veranstaltung. Er betonte nochmal, dass gerade auch Menschen, die körperlich eingeschränkt seien, Probleme hätten. "Es gibt keine breiten Türen und einen hohen Einstieg." Zudem hätten die Züge keine Klimaanlage.

Erstmal Gutachten bestellen

Allzu schnell wird das Problem wohl nicht gelöst werden. "Wir haben jetzt die Situation, dass Gutachten bestellt sind, um die Schäden genau festzustellen. Wir haben leider das Problem, dass nicht ein einzelner Schadensgrund festgestellt werden kann, sondern es sind mehrere Ursachen und wir müssen jetzt peu a peu dafür sorgen, dass zunächst die Fahrzeuge, die keine Schäden vorweisen, wieder in den Betrieb gehen können, um zunehmend Sicherheit in die Verkehre zu bringen", sagte Verkehrsminister Reinhardt Meyer (SPD).

Hotels halten Zimmer für Mitarbeiter vor

Nicht nur die Pendler, auch die Sylter Unternehmer müssen mit der Situation der Zugausfälle und -verspätungen umgehen. "Für uns bedeutet dieses Bahnchaos, dass wir sehr viel flexibler sein müssen in der Dienstplangestaltung. Und wir halten Zimmer für die Mitarbeiter vor. Das geht natürlich nur, solange wir noch Zimmer frei haben", berichtet Christian Wirsich, Direktor des Hotel Stadt Hamburg dem NDR. Noch dazu kommt die bevorstehende Osterreisewelle. Auch die vielen Touristen werden das Bahnchaos zu spüren bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.03.2017 | 17:00 Uhr