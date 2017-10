Stand: 25.10.2017 17:20 Uhr

Bahn-Blockade: Sylt-Pendler hatten die Faxen dicke

Mehr als 300 genervte Sylt-Pendler haben am Mittwochmorgen zu einer drastischen Maßnahme gegriffen: Am Bahnhof im nordfriesischen Klanxbüll hinderten sie Züge an der Weiterfahrt auf die Insel und Richtung Hamburg. "Die Idee schwirrte schon mehrere Wochen in unseren Köpfen", sagte Achim Bonnichsen, der eine Sylter Pendler-Gruppe organisiert. Mehrere Hundert Fahrgäste konnten nach Angaben der Deutschen Bahn nicht weiterfahren und es kam zu Verspätungen von rund zwei Stunden. Bonnichsen nannte die Aktion einen "vollen Erfolg". Die Proteste richteten sich gegen viele Zugausfälle und andere Probleme auf der Strecke Hamburg - Westerland.

Demonstranten stehen in den Türen

Die Blockade in Klanxbüll hatte um 7.12 Uhr begonnen, als der RE6 Richtung Insel losrollen sollte. Doch die Demonstranten standen in den Türen des Zuges. Auch einen Zug am Bahnsteig Richtung Hamburg besetzten die Pendler. Nach rund drei Stunden beendeten sie die Aktion. Beamte der Bundespolizei hielten sich im Hintergrund. "Solange sich niemand an die Gleise kettet, werden wir nicht eingreifen", sagte ein Polizist NDR 1 Welle Nord.

Reaktionen: Nervliche Belastung bis Verständnis

Die Stimmung in Klanxbüll war zwar gelöst - doch in vielen Pendlern brodelt es. Man wolle ein Zeichen setzen, sagte einer von ihnen. Einer der Betroffenen bezeichnete die Probleme auf der Strecke als "nervliche Belastung" und Zeitverschwendung. Er könne Termine nicht wahrnehmen. Sein Kind müssten er und seine Frau immer wieder zu spät aus der Betreuung abholen. Auf der Anzeigetafel im Bahnhof werden derweil Verspätungen von bis zu 120 Minuten eingeblendet.

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass man den Unmut der Pendler verstehen könne und stellte für alle an der Weiterfahrt gehinderten Fahrgäste Erstattungen in Aussicht. Ähnlich verständnisvoll zeigte sich auch der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Carsten Kerkamm. Zwar seien auch Mitarbeiter der Gemeinde von der Verspätung betroffen gewesen - deren Job hätten Kollegen übernehmen müssen. Andererseits müsse die Insel jetzt Stärke zeigen.

Loks und Wagen oft in der Reparatur

Ein Bahnsprecher sagt später, dass insgesamt 21 Züge von der Aktion betroffen gewesen sind. Der Sylt-Shuttle braucht bis zum Abend, um wieder in seinen fahrplanmäßigen Rhythmus zu kommen. Für die Pendler ist der "Flashmob" ein voller Erfolg. Auf der Marschbahnstrecke zwischen Sylt und Elmshorn (Kreis Pinneberg) kommt es immer wieder zu Zugausfällen und Verspätungen. Die Deutsche Bahn hatte den Betrieb und die Fahrzeuge auf der rund 240 Kilometer langen Strecke im vergangenen Dezember von der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) übernommen. Loks und Wagen, die die Bahn ebenfalls übernahm, müssen immer wieder in die Werkstatt.

NAH.SH: Lok-Reparaturen ziehen sich hin

Während die Wagen nach Angaben des Nahverkehrsbundes Schleswig-Holstein (NAH.SH) bis Mitte November komplett wieder zur Verfügung stehen sollen, ist bei den Loks weiter mit Ausfällen zu rechnen. Wegen Störungen und Gewährleistungsmängeln müssen sie einer sogenannten Rollkur unterzogen werden. Laut NAH.SH ziehen sich die Reparaturen bis September 2018 hin. Derzeit verfügbare Loks reichten für den Betrieb zwar grundsätzlich aus, heißt es in einer Mitteilung des Verkehrsverbundes. Das Ausfallrisiko sei "aufgrund der nicht planbaren Störintensität" jedoch nicht komplett auszuschließen.

