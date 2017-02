Stand: 20.02.2017 10:11 Uhr

Bad Oldesloe: 22-Jähriger stirbt bei Gewalttat

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist ein 22-Jähriger am späten Sonntagabend in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gewaltsam ums Leben gekommen. Der Mann erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Nach Polizeiangaben wurde ein Tatverdächtiger in Tatortnähe festgenommen. Er habe gestanden, das Opfer im Laufe einer Auseinandersetzung tödlich verletzt zu haben, sagte ein Polizeisprecher. Zu möglichen Motiven habe er keine Angaben gemacht. Der 21-Jährige sollte noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Opfer lag schwer verletzt vor Wohnhaus

Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Männer am Abend in Streit geraten. Mitbewohner konnten die Kontrahenten zunächst jedoch trennen. Weil das Opfer jedoch seine Uhr bei der Auseinandersetzung in dem Gebäude verloren haben soll und deshalb zurückkehrte, gerieten die beiden erneut aneinander. Vor dem Haus erlitt der 22-Jährige die tödlichen Verletzungen. Gegen 21.15 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zum Tatort gerufen, da dort ein schwer verletzter Mann vor einem Haus lag. Er erlag noch am Abend seinen Verletzungen.

