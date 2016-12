Stand: 29.12.2016 20:59 Uhr

Babynamen: Mia und Finn sind Spitzenreiter

Mia und Ben führen in Deutschland seit Jahren die Hitliste der beliebtesten Babynamen an. Nach der Auswertung des Hobbynamensforschers Knud Bielefeld aus Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist das auch in diesem Jahr wieder so. Für Schleswig-Holstein gibt es eine eigene, regionale Auswertung. Bei den Mädchen führt wie in ganz Deutschland Mia die Namen-Hitliste an - vor Hanna auf Platz zwei und Emma auf Platz drei. Im vergangenen Jahr gab es für Hanna noch den dritten Platz. Bei den Jungen thront weiterhin Finn auf der Eins. Die Zwei geht wie im Vorjahr an Ben, und Noah hat einen Sprung von Platz neun auf drei gemacht.

Die beliebtesten Vornamen des Jahres 2016 Schleswig-Holstein Magazin - 29.12.2016 19:30 Uhr Knud Bielefeld hat sich die Mühe gemacht und knapp 200.000 Vornamen ausgewertet: In Schleswig-Holstein sind Mia und Finn die beliebtesten Vornamen. Gefolgt von Hanna und Ben.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Große Veränderungen dauern Jahrzehnte

Viel Bewegung gibt es auf den vorderen Plätzen der Namenshitparade also nicht. Laut Knud Bielefeld dauern große Veränderungen eher Jahrzehnte. Typische Namen in Schleswig-Holstein, die im Norden häufiger vorkommen als im restlichen Deutschland, sind Mats, Lasse, Lotta und Lene. Spannender wird die Hitliste des Namensforschers auf den hinteren Plätzen. Dort stehen eher ungewöhnliche Namen. Dazu gehören bei den Mädchen Capucine, Cinderella oder Florabelle und bei den Jungen Godwin, Royal und Ubbo. Groß im Kommen sind Tilda oder Milan.

Glosse mit Video Pumuckl, Popo und Rapunzel Jedes Jahr wertet ein Ahrensburger Geburtsmeldungen aus und erstellt eine Hitliste der beliebtesten Babynamen. Popo und Rapunzel sind glücklicherweise nicht dabei. Eine Glosse von Julian Marxen. mehr

Trends breiten sich von Norden nach Süden aus

Der Hobbynamensforscher hat festgestellt, dass sich Namenstrends von Norden nach Süden ausbreiten. Dafür hat er die norddeutsche Hitliste von 2007 mit der deutschen Hitliste von 2015 verglichen. "Es stellte sich heraus, dass die alte norddeutsche Hitliste ähnlicher der von 2015 war als der von 2007", so Bielefeld. Das zeige, dass die Vornamenmoden aus dem Norden sich erst später in ganz Deutschland durchsetzen. "Grundsätzlich sind nordische Namen in ganz Deutschland beliebt. Aber in Schleswig-Holstein ganz besonders." Viele Namenstrends - bevorzugt auch aus Skandinavien - würden erst in Norddeutschland aufgenommen. Über die Jahre verbreiten sie sich dann in Richtung Süddeutschland. Als Beispiel nennt Bielefeld den Namen Finn - er ist seit vielen Jahren schon in Schleswig-Holstein beliebt und mittlerweile auch in Bayern.

Namen-Ranking hat Kultstatus

Eine amtliche deutsche Vornamenstatistik gibt es nicht. Knud Bielefeld sammelt die Daten. "Das war eine Idee, mit der ich auf meiner privaten Homepage mal ganz klein angefangen habe. Ich wollte nicht damit berühmt werden", erzählt der 49-Jährige. Hauptberuflich arbeitet Bielefeld als Wirtschaftsinformatiker bei einer Bank. Seine Namensdaten haben jedoch längst Kultstatus. Auf der offiziellen Homepage tickte bis zur Veröffentlichung der Top-Namen ein Countdown.

Seit 2006 veröffentlicht der Hobbyforscher seine Namens-Hitlisten. Dabei stützt er sich auf die Angaben von zehn Standesämtern und auf Geburtsanzeigen von bundesweit rund 550 Krankenhäusern. Nach eigenen Angaben wertet der Ahrensburger ein Viertel der Namen von Neugeborenen in Deutschland aus.

Weitere Informationen Alle lieben Mia und Ben Mia und Ben sind die beliebtesten Babynamen in Deutschland. Am Freitag wird es nochmal spannend. Dann werden die Spitzen-Namen für Schleswig-Holstein veröffentlicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2016 | 05:00 Uhr