Stand: 23.12.2016 10:57 Uhr

Babyleiche von Sülfeld: Mutter gefunden

Vor 14 Monaten fanden Passanten einen toten Säuglings in einem Mülleimer in Sülfeld (Kreis Segeberg). Nun hat die Polizei die Mutter des Babys ermittelt. Durch DNA-Spuren kamen die Ermittler ihr auf die Spur. Es handelt sich laut den Beamten um eine 22 Jahre alte Frau. Gegen sie wurde Haftbefehl wegen des Verdachts auf Totschlag erlassen. Die Frau lebt seit Mitte vergangenen Jahres im Kreis Segeberg. Am Mittwochnachmittag trafen Ermittler sie dort an und vernahmen sie anschließend. "Die 22-Jährige hat eingeräumt, die Mutter des Säuglings zu sein", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Freitag. Weitere Angaben zu den Vorwürfen habe sie aber nicht gemacht. "Sie beruft sich auf eine Erinnerungslücke."

Passanten finden Babyleiche an Bushaltestelle

















Fahndung über Soziale Medien

Das kleine Mädchen war im Oktober 2015 leblos in einer mit Kleidungsstücken gefüllten Tüte in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle gefunden worden. Eine Passantin hatte zuvor die Tüte rund 300 Meter von der Haltestelle entfernt gefunden und ohne Kenntnis des Inhalts in den Mülleimer gelegt. Im Anschluss gab es eine große Suchaktion mit Flugblättern, außerdem suchte die Polizei über Soziale Medien nach der Mutter. Zunächst war unklar, ob das Baby getötet wurde oder möglicherweise schon tot zur Welt gekommen war. Später stellten Rechtsmediziner fest, dass das Mädchen nach der Geburt lebte.

