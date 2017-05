Stand: 11.05.2017 07:36 Uhr

B 76 wird wegen Bombenräumung gesperrt

Der Kampfmittelräumdienst entschärft heute in Schwentinental (Kreis Plön) zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei richtet Straßensperren ein - unter anderem auf der B 76 zwischen Kiel und Plön. Die B 76 wird von 10 Uhr an zwischen der Anschlussstelle zur B 202 und der Anschlussstelle Wakendorf vorsichtshalber voll gesperrt. Autofahrer müssen über das Rastorfer Kreuz ausweichen. Die Entschärfung der beiden Blindgänger soll um 11 Uhr beginnen und voraussichtlich zwei Stunden dauern.

Karte: Bombenentschärfung in Schwentinental

Anwohner müssen ihre Häuser verlassen

Am Montag hatten Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes die beiden 250-Kilo-Bomben bei Sondierungsarbeiten auf einem Privatgrundstück in der Weinbergsiedlung entdeckt, teilte die Polizeidirektion Kiel mit. Der Ortsteil liegt außerhalb der Stadt direkt an der B 76.

Anwohner in einem Radius von 500 Metern um den Fundort müssen ebenfalls bis 10 Uhr ihre Häuser verlassen haben. Betroffen sind nach Angaben der Stadtverwaltung etwa 140 Menschen in den Straßen Am Weinberg, Bekholz, Klosterweg und Schierholz. Die Stadt öffnet den Bürgersaal des Schwentinentaler Rathauses als Aufenthaltsraum.

Bombenentschärfung in Schwentinental NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.05.2017 20:00 Uhr Autor/in: Sebastian Parzanny Drei Stunden soll die Räumung zweier Bomben in Schwentinental bei Kiel dauern. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen, die B 76 muss mehrere Stunden gesperrt werden.







1,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Weltkriegsbombe auf Sylt gesprengt Ein Spaziergänger hatte die Bombe im Watt bei Hörnum auf Sylt entdeckt. Weil sie sich nicht entschärfen ließ, wurde sie am Mittwoch kontrolliert gesprengt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2017 | 08:00 Uhr