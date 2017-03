Stand: 21.03.2017 08:26 Uhr

Axt-Angriff auf Familie: 19-Jähriger stellt sich

Ein Familienstreit in Reinsbek bei Pronstorf (Kreis Segeberg) ist gestern Abend offenbar eskaliert. Laut Polizei soll ein 19-Jähriger seine Eltern und seinen Bruder verletzt haben - nach Informationen von NDR 1 Welle Nord mit einer Axt. Der junge Mann konnte zunächst fliehen. In der Nacht stellte er sich auf der Davidwache im Hamburger Stadtteil St. Pauli - etwa 80 Kilometer von Reinsbek entfernt. Nach dem Angriff gegen 19 Uhr hatten Dutzende zum Teil schwer bewaffnete Polizisten mit Scheinwerfern und Suchhunden in der Umgebung von Reinsbek nach dem mutmaßlichen Täter gesucht. Auch ein Hubschrauber flog über das Dorf.

19-Jähriger soll heute vor den Haftrichter

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch nicht bekannt. Mutter und Vater des 19-Jährigen wurden schwer verletzt. Der 16 Jahre alte Bruder kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittler sicherten am Dienstagmorgen Spuren im Haus der Familie in Reinsbek. Nachbarn wurden befragt und vom Kriseninterventionsteam betreut. Der mutmaßliche Täter soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Familienstreit in Reinsbek eskaliert NDR 1 Welle Nord - 21.03.2017 06:00 Uhr Autor/in: Senff, Tobias Ein 19-Jähriger aus Reinsbek hat seine Familie nach einem Familienstreit schwer verletzt. Er flüchtete. Ein Großaufgebot der Polizei fahndete nach ihm. Schließlich stellte sich der Gesuchte.







