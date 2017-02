Stand: 08.02.2017 08:12 Uhr

Autos rutschen in Gräben, Transporter kippt um

Die Glätte hat am Dienstagabend und Mittwochmorgen für Unfälle auf der A 7 gesorgt. In Höhe Jalm (Kreis Schleswig-Flensburg) geriet laut Polizei ein Kleintransporter ins Schleudern. Er überschlug sich. Ein Rettungswagen brachte die vier verletzten Insassen am Dienstag ins Krankenhaus.

Behinderungen auf der A 7

Am Mittwochmorgen verlor ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kippte zwischen Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Raststätte Hüttener Berge um und verlor seine Ladung - er hatte Zwiebeln geladen. Kurz darauf fuhr ein zweiter Lkw in die Unfallstelle. Er rutschte in den Graben. Der Verkehr wird an beiden Lastwagen vorbeigeleitet.

Wagen rutscht in Helfer-Auto

Auch auf der B 201 zwischen Husum und Schleswig krachte es. Laut Polizei rutschte bei Westerohrstedt ein Auto in den Graben. Ein anderer Autofahrer hielt an, um zu helfen - und in dessen Wagen rutschte ein weiteres Auto. Verletzt wurde niemand.

Streudienst läuft wie üblich

Der Winterdienst laufe allerdings wie üblich, teilten viele Straßenmeistereien mit. Viele ihrer Mitarbeiter waren für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Einige externe Firmen, die auch sonst mit Streudiensten beauftragt sind, füllen die Lücken.

Einen Überblick über die aktuelle Situation auf den Straßen im nördlichsten Bundesland finden Sie in den Verkehrsmeldungen für Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen Gewerkschaften rufen erneut zu Warnstreik auf Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche legen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes heute in Schleswig-Holstein die Arbeit nieder. Sie wollen im aktuellen Tarifstreit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. mehr Platt leevt: Unterwegs mit dem Streudienst Der kalte Winter lässt nicht nur die Menschen bibbern, sondern auch die Straßen gefährlich glatt werden. Damit der Straßenverkehr sicher rollen kann, ist der Streudienst mitten in der Nacht unterwegs. (18.01.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.02.2017 | 08:00 Uhr