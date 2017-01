Stand: 14.01.2017 22:00 Uhr

Autobahn 7 wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Autofahrer, die nördlich von Hamburg auf der Autobahn 7 unterwegs sind, müssen mehr Zeit einplanen. Der Abschnitt zwischen Quickborn und Hamburg-Schnelsen-Nord ist noch bis Sonntag um 9 Uhr voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen Schnelsen und Schnelsen-Nord soll bis 5 Uhr gesperrt sein. Die Gründe: In der Nacht stellen Bauarbeiter ein Traggerüst für den Überbau der Brücke Norderstedter Straße zwischen Bönningstedt und Norderstedt her. Außerdem prüfen Experten eine Brücke am Vielohweg. Zwischen Bönnigstedt und der Ausfahrt Quickborn roden Arbeiter außerdem Bäume und Sträucher, um die A 7 verbreitern zu können.

Vollsperrung der A 7 bei Hamburg Hamburg Journal - 14.01.2017 19:30 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die A 7 bei Hamburg wegen Bauarbeiten an einem Traggerüst voll gesperrt. 2017 haben die Koordinatoren insgesamt 13 Vollsperrungen geplant.







Umleitungen eingerichtet

Für Autofahrer, die aus dem Süden kommen, gibt es die Umleitung U 41. Sie führt ab der Ausfahrt Hamburg-Schnelsen Richtung Schleswiger Damm (B 447), über die Holsteiner Chaussee und die Kieler Straße (B 4). Dann geht's über die Holsteiner Straße (L 320) auf der Ausfahrt Kaltenkirchen wieder auf die A 7. Autofahrer aus dem Norden folgen ab der Ausfahrt Quickborn der U 70. Diese führt sie über die Friedrichsgaber Straße (L 76), die Bahnstraße (L76), die Ellerauer Straße (L 76), die Kieler Straße (B 4) und die Holsteiner Chaussee (B 4). Vom Schleswiger Damm (B 447) fahren sie dann an der Auffahrt Hamburg-Schnelsen wieder auf. Die aktuelle Verkehrslage gibt es auch auf der Verkehrsseite von NDR.de.

Karte: A 7 zwischen Quickborn und Schnelsen gesperrt

340 Millionen Euro für Ausbau im Land

Die A 7 in Hamburg ist einer der meistgenutzten Autobahnabschnitte in Deutschland, rund 152.000 Fahrzeuge werden pro Tag gezählt. 2025 werden es laut Prognosen etwa 165.000 sein. 2014 haben die umfangreichen Bauarbeiten zum Ausbau der A 7 begonnen. Die Gesamtkosten für den Ausbau der A 7 auf Hamburger Gebiet beziffert die Planungsgesellschaft DEGES auf 775 Millionen Euro. Der Ausbau des Abschnitts in Schleswig-Holstein soll 340 Millionen Euro kosten.

