Stand: 12.03.2017 09:50 Uhr

Autobahn 7 in Richtung Norden wieder frei

Die Vollsperrung auf der A7 zwischen Neumünster-Nord und Bordesholmer Dreieck ist am Sonntagmorgen aufgehoben worden. Während der Sperrung habe es keine Staus oder Verkehrsbehinderungen gegeben, teilte ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale nach der Aufhebung mit. Die Autobahn war am Samstagabend um 21 Uhr für etwa zwölf Stunden gesperrt worden. Grund für die Sperrung waren der Abbau alter und die Montage neuer Schilderbrücken - das ging nur ohne Verkehr, denn die Brücken überspannen die gesamte Fahrbahn.

Nächste Sperrung angekündigt

Nötig wurden die Arbeiten, weil die A 7 auch an dieser Stelle dreispurig ausgebaut wird und die Schilderbrücken bislang für die zweispurige Fahrbahn ausgelegt sind. In einer Woche wird die A 7 wieder in Richtung Norden gesperrt, diesmal zwischen Großenaspe und Neumünster Mitte. Dann wird eine Brücke abgerissen.

