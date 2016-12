Stand: 29.12.2016 11:57 Uhr

Auto von Zug zerquetscht: Ermittlungen laufen

Nach dem tödlichen Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) laufen die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks. "Aus meiner Sicht gibt es an dem Bahnübergang ein freies Sichtfeld auf die Bahnstrecke", sagte der Sprecher der Bundespolizei, Hanspeter Schwartz, NDR 1 Welle Nord. An dem Übergang war am Mittwochabend ein Auto mit einer Regionalbahn zusammengestoßen. Der Wagen wurde auf eine Wiese geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Für den 18 Jahre alten Beifahrer kam jede Hilfe zu spät - die beiden anderen Insassen - 17 und 19 Jahre alt - kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Der Fahrtenschreiber ist beschlagnahmt

Drei Fragen drängen sich auf: Warum hat der Autofahrer den Zug übersehen? Wie ist der Bahnübergang gesichert? Und spielt es eine Rolle, dass es an der Stelle nicht der erste Unfall war? Die Polizei hat den Fahrtenschreiber des Zuges beschlagnahmt. Er soll den Beamten Auskunft darüber geben, wie schnell der Zug auf Höhe des Bahnübergangs unterwegs war, ob und wann der Zugführer ein Warnsignal abgab und wann genau er bremste. Wann die beiden schwer verletzten Autoinsassen befragt werden können, ist noch nicht klar.

Tödlicher Unfall: Fahrtenschreiber wird ausgewertet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.12.2016 12:00 Uhr Autor/in: Nadina von Studnitz Ein Toter, zwei Schwerverletzte: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Bahnübergang in Süderbrarup. Dort hatte ein Zug ein Auto erfasst. Die Ermittlungen der Polizei laufen.







Unfall vor vier Jahren geht glimpflich aus

Über die konkreten Gründe für den Unfall kann bislang nur gemutmaßt werden. Der Bahnübergang ist mit Andreaskreuzen gesichert. Ein Warnschild weist zusätzlich darauf hin, dass Autofahrer auf einen Unfallschwerpunkt zufahren. Schon vor gut vier Jahren war an dem Übergang ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der Unfall ging allerdings glimpflich aus. Es wurde niemand verletzt, weil die Bahn den Wagen nur seitlich gestreift hatte. Schranken wurden nach dem Vorfall nicht installiert.

Polizei verweist auf regelmäßige Kontrollen

Bundespolizei-Sprecher Schwartz verwies auf regelmäßige sogenannte Bahnübergangsschauen. Demnach gucken sich Vertreter von Polizei, Deutscher Bahn, Kommunen und Ordnungsbehörden alle zwei Jahre jeden Bahnübergang in Schleswig-Holstein an. "Hätte es nach dem Unfall vor vier Jahren eine Beanstandung gegeben, wäre auch Abhilfe geschaffen worden", sagte Schwartz. Offenbar kamen damals jedoch auch die Kontrolleure zu dem Schluss, dass Autofahrer die Bahnstrecke - bei einem vorgeschriebenen Tempolimit von 20 Stundenkilometern - gut einsehen können.

Die Bahnstrecke ist wieder freigegeben

Die betroffene Straße gilt als nicht übermäßig befahren. Auch das dürfte ein Grund dafür sein, dass an dem Bahnübergang bislang keine Schranken installiert wurden - auch wenn sie den Tod des jungen Mannes am Mittwochabend wohl verhindert hätten. Der Lokführer hatte das Unglück offenbar kommen sehen. Er gab nach eigenen Angaben einen Signalton ab und bremste, verhindern konnte er den Zusammenstoß nicht. Der Mann erlitt einen Schock. Die etwa 60 Bahnfahrer blieben unverletzt. Die Bahnstrecke zwischen Kiel und Flensburg wurde inzwischen wieder freigegeben.

Bahnunfall bei Süderbrarup Schleswig-Holstein Magazin - 28.12.2016 19:30 Uhr In Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg ist eine Regionalbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Bei dem Unfall starb ein 19-Jähriger zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.







