Stand: 26.12.2016 15:54 Uhr

Auto geht in Flammen auf: Ein Mann stirbt

In Siek (Kreis Stormarn) ist am Mittag bei einem schweren Verkehrsunfall ein Autofahrer ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer und zwei leicht verletzt. Zwei Pkw waren auf der Umgehungsstraße von Siek frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein Fahrzeug auf einen Acker geschleudert. Dann habe der Wagen Feuer gefangen, so ein Sprecher. Für einen der Insassen kam jede Hilfe zu spät. Der zweite Wagen stand mit komplett eingedrückter Front auf der Fahrbahn. Die Helfer waren mit sieben Rettungswagen, zwei Hubschraubern und vier Notärzten im Einsatz. Die Verletzten kamen in die umliegenden Krankenhäuser.

