Stand: 15.02.2017 14:16 Uhr

Auszeichnung für YouTube-Star Freshtorge

Er gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Comedians im Internet: Torge Oelrich - alias Freshtorge - aus Wesselburen (Kreis Dithmarschen). Jetzt erhält der 28-Jährige den Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie "Comedy". "Dithmarschen war bisher für seinen Kohl bekannt, nicht für seine Comedians. Doch dann kam Freshtorge. [...] In der Torgshow wird alles kommentiert, was Fremdschäm-Potenzial hat", erklärt die Jury das Erfolgsrezept des YouTubers.

Seit acht Jahren im Geschäft

Mit seinem Kanal "Freshtorge" auf der digitalen Video-Plattform YouTube startete der Dithmarscher bereits 2009. Inzwischen hat er fast zwei Millionen Abonnenten. Jeden Sonnabend gibt es ein neues Video. Was seine Fans zu sehen bekommen, entscheidet der Wesselburener spontan. "Manchmal schlüpfe ich in eine andere Rolle, manchmal drücke ich einfach nur auf 'rec' und schaue, was passiert," sagt der YouTube-Star. In seinen Videos nimmt er Fernsehsendungen wie zum Beispiel den "Bachelor", "Undercover Boss" oder "Frauentausch" aufs Korn. Bekannt ist er aber vor allem für seine selbst ausgedachten Figuren. Seine Paraderolle ist Sandra - eine 16-Jährige, die mit ihrer schlichten Art ihrem Umfeld auf die Nerven geht.

Vom Internet auf die große Leinwand

2015 kam sein erster Film in die Kinos. Bei der Premiere von "Kartoffelsalat - Nicht fragen!" in Heide (Kreis Dithmarschen) versammelten sich zahlreiche kreischende Fans. Seinen erlernten Beruf als Schulsozialarbeiter übte der YouTube-Star bis zum vergangenen Jahr noch aus. "Durch mein Auftreten und entsprechende Körpersprache haben die Schüler ganz schnell gemerkt, dass ich nicht als Freshtorge vor ihnen stehe, sondern als Erzieher", so Oelrich. Der 28-Jährige ist ein großer Fan des Eurovision Song Contest und war 2014 in Kopenhagen zum ersten Mal als Experte für den NDR dabei.

