Aus Hamburger U-Bahnen werden kleine Teilchen von Katrin Bohlmann

Ein Stück Hamburger Geschichte liegt gestapelt auf dem Lübecker Schrottplatz in Herrenwyk: drei Züge à neun Waggons der Hamburger Hochbahn vom Fahrzeugtyp DT3. Die Spuren ihrer letzten Reise sind nicht zu übersehen. Die typische rot-silberne Verkleidung ist eingedellt, das Dach eingerissen, Fensterscheiben sind zerborsten oder herausgebrochen, überall ragen Kabel und Metallteile heraus. Fast 50 Jahre lang haben die Waggons Millionen von Menschen transportiert. Nun wurden sie ausrangiert. Sie gehören zur ältesten U-Bahn-Reihe in Hamburg. Beim Lübecker Schrotthandel in der Straße Dampfpfeife werden sie gerade in Einzelteile zerlegt und geschreddert. Sie sind zwar schrottreif, aber immer noch wertvoll. Für die Industrie. Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kupfer werden recycelt. Aus den alten U-Bahnen entstehen Stahlplatten oder Autotüren.

Waggons stapeln sich meterhoch

Der Anblick auf dem Schrottplatz ist gigantisch. Mit einem Tieflader sind die U-Bahnen über die Autobahn nach Lübeck gekommen. Die Oberteile - die Fahrgehäuse - sind dafür schon vorher in Hamburg von den Unterwagen mit Rädern getrennt worden. Auf dem Lübecker Schrottplatz haben Kräne und Bagger die Züge abgeladen und gestapelt. Thomas Tabel hat bereits Erfahrung mit dem Schrotten von Waggons. Schon ausgediente AKN-Züge aus Kaltenkirchen und die Hamburger Vorgänger-U-Bahn des Typs DT2 sind auf dem Lübecker Schrottplatz zerlegt worden. Jetzt hat der Betrieb erneut einen Auftrag der Hamburger Hochbahn erhalten. "Es ist nach wie vor etwas Besonderes für uns, zumal wohl jeder von uns schon einmal damit gefahren ist", sagt der Geschäftsführer. "Jetzt sind diese Züge einfach zu alt. Und es ist einfach zu aufwendig, sie instand zu halten. Mittlerweile gibt es modernere U-Bahn-Typen."

Souvenirjäger wollen Sitze, Türen und Scheiben

Mit einem Bolzenschneider arbeitet Mitarbeiter Jan Hader an den Waggons. Er trennt die einzelnen Kabel von den Unterwagen und sammelt sie auf einem Haufen. Der Kabelsalat ist wertvoll: Metalle wie Kupfer und Aluminium sind enthalten. Alles, was recycelbar ist und Geld bringt, wird herausgearbeitet und weiterverkauft. Die Verschrottung der Hamburger Züge muss sich schließlich lohnen. "Wir wollen eine bestmögliche Wertschöpfung bei den Waggons", sagt Geschäftsführer Tabel. Er kontrolliert höchstpersönlich die Verkleidung der einzelnen Waggons. Jeder Zug hat eine andere Außenschale. Manche sind aus Aluminium, andere aus Stahl. Darunter liegt eine Schicht Kork oder Gummi. Alle Materialien müssen voneinander getrennt werden. Das erfolgt per Hand. Genaue Zahlen zum Ertrag oder Kaufpreis nennt der Chef nicht.

Abteile kommen im Ganzen in den Schredder

Die Sitze, Schalthebel, Fahrpläne und das Mikro für Durchsagen in der Fahrerkabine haben eher nostalgischen Wert. Immer wieder kommen Souvenirjäger auf den Platz und wollen Erinnerungsstücke von der Hamburger U-Bahn haben. Es sind meist Eisenbahnfreude, Menschen aus Hamburg und Umgebung. Sie wollen Scheiben mit Fahrplan, Türgriffe, Türen oder ganze Fronten mit nach Hause nehmen. Thomas Tabel winkt dann ab. "Aus Sicherheitsgründen können wir sie nicht auf das Gelände lassen", erklärt er. Eingefleischte U-Bahn-Fans haben sogar den Schwertransport der Waggons von Hamburg nach Lübeck eskortiert und gefilmt. Am Tor des Lübecker Schrotthandels hätten sie dann Abschied genommen, berichtet Tabel.

Stahl, Kupfer und Aluminium werden weltweit verkauft

Die U-Bahnen sind sehr stabil und robust gebaut. "Glücklicherweise! Das hofft man ja als Fahrgast", so der Geschäftsführer. "Gerade im Fahrgestell sind sehr massive Schrotte, die nur mit Brennschneidtechnik zerlegt werden können. Im Stahlwerk werden sie dann in die Schmelze gebracht." Die Oberteile kommen im Ganzen in die Großschredderanlage des Lübecker Schrotthandels. Es ist eine der wenigen dieser Größe in Norddeutschland. Dafür greift sich ein Bagger ein Stück Wagen und schmeißt es in den Schredder. Heraus kommen viele kleine Einzelteile. Was also einmal eine imposante tonnenschwere U-Bahn war, liegt am Ende kleingeschreddert auf einem großen Metallhaufen. Noch gut zwei Wochen haben die Mitarbeiter des Lübecker Schrotthandels mit den Hamburger U-Bahnen zu tun. Im Juni kommt Nachschub. Dann rollen die nächsten ausrangierten Waggons auf den Schrottplatz in Lübeck-Herrenwyk.

