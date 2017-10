Stand: 09.10.2017 16:20 Uhr

Aufatmen am A-7-Nadelöhr Rader Hochbrücke

Bis zu 22 Kilometer Stau in Spitzenzeiten auf der A 7 in Richtung Norden vor der Rader Hochbrücke, in Richtung Süden war es ein ähnlich langer Stau: Autofahrer mussten seit Ende September teilweise zwei Stunden warten, um über den Nord-Ostsee-Kanal zu kommen. Grund für den Verkehrskollaps waren zwei Baustellen - nur je eine Spur pro Richtung war befahrbar. Seit Montagnachmittag hat sich das Verkehrsproblem zumindest in Richtung Norden ein wenig entspannt. Nach Angaben des Verkehrsministeriums stehen ab dann wieder beide Spuren zur Verfügung.

Neue Baustellen sind möglich

Der Verkehr aus der Gegenrichtung in Richtung Hamburg soll ab Dienstagnachmittag wieder ohne Behinderungen fließen: "Bis spätestens 16 Uhr werden wir auch die Fahrtrichtung Süden wieder vollständig freigeben. Offen ist allerdings, ob wir dann bis dahin wirklich alle Restarbeiten erledigt haben", sagte Ministeriumssprecher Harald Haase. Sollten die Arbeiten nicht fertig werden, müsste man an einem der nächsten trockenen Tage eine Tagesbaustelle auf der Brücke einrichten, sagte Haase. Das würde bedeuten, dass eine Spur doch nochmal gesperrt werden müsste.

"Offen ist, ob wir alle Restarbeiten erledigen" NDR 1 Welle Nord - 09.10.2017 15:00 Uhr Harald Haase, Sprecher des Verkehrsministeriums, befürchtet, dass es zu einer weiteres Sperrung auf der Rader Hochbrücke kommen könnte. Grund für die Bausverzögerung war das nasse Wetter.







Wetter führt zu Verzögerungen

Auf der Hochbrücke wird seit mehreren Wochen die Fahrbahn neu asphaltiert. Der Regen der vergangenen Tage hatte die Bauzeit immer wieder verzögert. Ursprünglich hätte die Strecke auf der A 7 bereits am vergangenen Wochenende wieder frei sein sollen.

Alle Informationen zur Lage auf Schleswig-Holsteins Straßen finden Sie in unseren Verkehrsmeldungen.

