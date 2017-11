Stand: 01.11.2017 10:13 Uhr

Auf ein Wort mit Lübecks Bürgermeister Saxe

Fast 18 Jahre war Bernd Saxe (SPD) Bürgermeister von Lübeck. Am Sonntag wählt die Stadt seinen Nachfolger. Doch wie waren die letzten Jahre und wie blickt er selbst auf seine Herausforderungen und Erfolgsmomente zurück? NDR1 Welle Nord Reporterin Katrin Bohlmann hat mit ihm gesprochen.

Vor nicht ganz 18 Jahren saßen wir hier schon einmal zusammen. Da sind Sie von den Lübeckern als erster direkt gewählter Bürgermeister gekürt worden. Jetzt stehen Sie - Sie haben noch ein halbes Jahr - aber vor dem Ende Ihrer Amtszeit. Wie fühlen Sie sich dabei?

Bernd Saxe: Ich fühle mich gut. Ich habe mich selbst entschieden, nicht wieder anzutreten. Also ist es ein selbstgewähltes Schicksal. Das ist immer ein bisschen was anderes, als wenn man hinauskomplimentiert wird. Ich glaube, dass ich auch danach noch gute Chancen habe, ein halbwegs anständiges Leben zu führen.

Blicken wir mal zurück auf Ihre Amtszeit. Was denken Sie? Was haben Sie für Lübeck erreicht?

Saxe: Als ich ins Amt kam, litt Lübeck ja noch sehr unter den Problemen in der Schwerindustrie. Wir hatten 25.000 Arbeitsplätze verloren bei den Werften, im Kraftwerk, in der Metallhütte. Das heißt: Wir hatten einen dramatischen Strukturwandel in der Stadt erlebt - waren noch nicht ganz damit durch. Aber es galt, neue Ziele zu definieren, neue Entwicklungsperspektiven aufzumachen - und das haben wir auch geschafft. Wir wissen heute, dass wir eine starke Gesundheitswirtschaft haben, dass wir eine starke Ernährungsindustrie haben. Der Hafen ist im Grundsatz gut aufgestellt, auch wenn es da aktuell das ein oder andere Problem gibt. Wir haben uns im Tourismus sehr entwickelt. Ich glaube schon, dass ich dazu habe beitragen können, dass es so kommt. Auch finanziell steht die Stadt sehr viel besser da, als das noch vor 15 oder 18 Jahren der Fall war.

Saxe - seit 17 Jahren Bürgermeister in Lübeck















Dennoch ist die Finanzsituation für Lübeck desaströs: Sie vererben Ihrem Nachfolger einen Schuldenberg von 1,5 Milliarden Euro...

Saxe: Ja, den, den ich geerbt habe, als ich ins Amt kam. Das ist richtig. Aber: Der "Turn around" ist geschafft. Das heißt: Die Umkehrung der Entwicklungsrichtung ist eingeleitet. Wir schreiben mittlerweile Überschüsse in den laufenden Haushalten. Wir haben im letzten Jahr 38 Millionen Euro Überschuss gemacht. Das ist eben die erste Voraussetzung dafür, dass man auch Schulden abbaut. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, Lübeck wird - wie viele andere Städte in Deutschland - seine Schulden aus eigener Kraft in 100 Jahren nicht abbauen können. Das heißt: Die Forderung geht an das Land wie auch andere Bundesländer, den Starkverschuldeten zu helfen, von ihren Schulden runterzukommen, weil sie es aus eigener Kraft allein nicht schaffen können.

Nun ist Lübeck ein spezieller Fall. Glauben Sie nicht, dass Sie mit einer anderen Bürgerschaft schneller vorangekommen wären?

Saxe: Hätte, hätte Fahrradkette hat mal ein Kanzlerkandidat gesagt. Es hilft einem ja nicht weiter. Was hätte sein können, wenn es anders gewesen wäre. Es geht ja nur voran, wenn man das, was man für richtig hält, anpackt und hofft, dass man möglichst viele Mitstreiter findet. Dass man die nicht immer und überall findet, liegt im Wesen eines demokratischen Systems. Insofern gräme ich mich nicht über das, was nicht erreicht werden konnte, sondern freue mich über das, was erreicht wurde.

Ein großer Erfolg ist sicherlich auch der Erhalt der Uni Lübeck, bei dem Sie auch kräftig mitgeholfen haben...

Saxe: Rückblick auf 17 Jahre Bürgermeisteramt NDR 1 Welle Nord - Zur Sache - 01.11.2017 18:05 Uhr Autor/in: Katrin Bohlmann Mehr als 17 Jahre ist Bernd Saxe bereits Bürgermeister von Lübeck. Er tritt zu einer erneuten Wahl nicht mehr an. Katrin Bohlmann resümiert mit dem SPD-Politiker seine Zeit als Verwaltungschef.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Saxe: Das war eine Situation, die wir so nicht vorhergesehen hatten. Dass plötzlich eine Landesregierung entscheidet: Wir machen die Uni Lübeck dicht. Es ist nach wie vor für mich tief bewegend, wenn ich mich daran erinnere, wie die Lübeckerinnen und Lübecker damals in riesiger Geschlossenheit aufgestanden sind und dagegen protestiert haben. Man muss einfach sehen: Zehn Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung der Stadt sind zu einer Demonstration nach Kiel gefahren. Das hat es in der Geschichte der Stadt noch nie gegeben. Das war ein tolles Erlebnis und natürlich erst recht ein tolles Ergebnis, weil wir am Schluss Erfolg damit hatten.

Weniger erfolgreich war die Stadt Lübeck, waren Sie, mit dem Flughafen Lübeck. Zwei Insolvenzen - jetzt weiß man auch noch nicht so genau, wie es weitergeht mit Herrn Stöcker - oder?

Saxe: Na ja, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der vier Mal einen Flughafen verkauft hat und zwar – vier Mal denselben. Das gibt es wahrscheinlich sonst nirgendwo. Ich bin zuversichtlich, dass die jetzige Lösung eine ist, die auch dauerhaft tragfähig ist. Alles, was der Erwerber bislang öffentlich erklärt hat, lässt darauf schließen. Und all das, was ich mit ihm nicht öffentlich besprochen habe, auch. Insofern, Sie kennen mich als Berufsoptimisten, das bleibe ich auch in diesem Fall.

Der Lübecker Hafen fährt Verluste ein - trotz der Trendwende im ersten Halbjahr 2017. Der Umschlag konnte gesteigert werden nach Jahren des Rückgangs. Dennoch steckt die LHG in einer Krise - drei Großkunden sind verloren gegangen. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Buchholz hat Hilfe versprochen, wenn sich der Lübecker Hafen "wetterfest für den Wettbewerb macht" - also ein Zukunftskonzept entwickelt und Geschäftsfelder entwickelt. Inwiefern hat da die Stadt als Hauptgesellschaft versagt?

Saxe: Zunächst einmal muss man sagen: Ja, der Hafen ist in einer schwierigen Situation. Ja, er hat Ladung verloren. Ja, er hat nicht mehr die Performance, die wir uns von ihm erwarten. Und klar ist auch, wir können den Schuldigen dafür nicht außerhalb der Stadtmauern suchen, sondern innerhalb der Stadtmauern. Das mögen die Gesellschafter sein. Das mögen auch andere Kräfte sein. Aber richtig ist, wenn man ein solches selbstverschuldetes Problem am Hals hat, dann muss man es auch selbst beseitigen. Daran arbeiten wir zurzeit. Ich hoffe, dass wir das auch noch hinkriegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 05.11.2017 | 18:05 Uhr